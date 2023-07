Happy Birthday, Prinz George Prinz George wurde am 22. Juli 2013 geboren. Bild: IMAGO/i Images Prinz George (links) wird von seinen Eltern, Prinzessin Catherine und Prinz William (hinten) auf seine Rolle als zukünftiger König vorbereitet. Rechts neben George stehen seine Geschwister Prinz Louis und Prinzessin Charlotte. Bild: IMAGO/Parsons Media Georg weiss seit seinem siebten Geburtstag, dass er einmal den Thron besteigen wird. Seine Eltern wollen, schreibt der königliche Biograf Robert Lacey im Buch «Battle of Brothers», dass ihn dieses Wissen nicht zu sehr belastet. Bild: instagram.com Happy Birthday, Prinz George Prinz George wurde am 22. Juli 2013 geboren. Bild: IMAGO/i Images Prinz George (links) wird von seinen Eltern, Prinzessin Catherine und Prinz William (hinten) auf seine Rolle als zukünftiger König vorbereitet. Rechts neben George stehen seine Geschwister Prinz Louis und Prinzessin Charlotte. Bild: IMAGO/Parsons Media Georg weiss seit seinem siebten Geburtstag, dass er einmal den Thron besteigen wird. Seine Eltern wollen, schreibt der königliche Biograf Robert Lacey im Buch «Battle of Brothers», dass ihn dieses Wissen nicht zu sehr belastet. Bild: instagram.com

Prinz George wird schon heute auf seine grosse Rolle vorbereitet – als Regent des Vereinigten Königreichs und der Commonwealth-Staaten. Doch erstmal darf «Prince Charming» seinen zehnten Geburtstag feiern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz George feiert heute Geburtstag.

Der älteste Sohn von Prinzessin Cathrine und Prinz William wird zehn Jahre alt.

Anlässlich des Ehrentages des royalen Sprösslings verraten wir dir zehn überraschende Fakten über den künftigen König des Vereinigten Königreichs. Mehr anzeigen

Auf dem Stundenplan stehen neben Mathematik und Geschichte auch Ballett und Schauspiel: Einige Jahre muss George Alexander Louis of Cambridge – so der vollständige Name des Prinzen – noch die Schulbank drücken.

Der älteste Sohn von Prinz William und Herzogin Cathrine gilt trotzdem vielen Royal-Fans schon heute als Hoffnungsträger. Viele Brit*innen würden ihren «Prinz Charming» gern eines Tages auf dem Thron sehen.

Ein bisschen Zeit darf sich George aber noch gönnen. Heute feiert er seinen 10. Geburtstag – hier sind zehn Fakten über den kleinen Mann.

1. Die Sensation

Prinz George kam 22. Juli 2013 auf die Welt. Das Leben des Royals begann mit einer Sensation: Erst zum zweiten Mal überhaupt war es so, dass drei Generationen in direkter Thronfolge gleichzeitig am Leben waren. Das erste Mal geschah dies am Ende der Regenschaft von Königin Victoria, zwischen 1894 und 1901.

2. Das Geschäft

Die Königsfamilie bringt jedes Jahr einen Zustupf in die britische Staatskasse von mehreren Millionen Pfund. Prinz George trägt dazu auch einiges bei. Allein in den ersten zwei Monaten nach seiner Geburt sollen sage und schreibe 347 Millionen Euro eingenommen worden sein, wie die Zeitung «Welt» schreibt. Dies ging vor allem auf ein Umsatzplus im Einzelhandel durch den Verkauf von George-Souvenirs zurück.

3. Der Wissende

Georg weiss seit seinem siebten Geburtstag, dass er einmal den Thron besteigen wird. Seine Eltern wollen, schreibt der königliche Biograf Robert Lacey im Buch «Battle of Brothers», dass ihn dieses Wissen nicht zu sehr belastet. Trotzdem wird der Prinz immer öfter bei royalen Veranstaltungen eingebunden. Bei der Krönung seines Grossvaters König Charles wurde er als Ehrenpate eingesetzt.

4. Der Pasta-Liebhaber

Prinz William soll einst mit selbst gekochten Gerichten wie Spaghetti Bolognese zu Studienzeiten das Herz von Kate Middletons erobert haben. Die Vorliebe für Pasta scheint er an seinen ältesten Sohn vererbt zu haben. Starkoch Aldo Zilli, der für die britischen Royals kochen durfte, erfuhr von William, was die Lieblingsspeise von George ist: Spaghetti Carbonara.

5. Der Charmeur

Der kleine Prinz isst nicht nur gerne, sondern er und seine zwei Geschwister, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, helfen auch öfters in der Küche mit. Zur Freude von ihrer Mutter Catherine: «Neulich haben sie Käsespätzle gemacht. Einer rührt das Mehl, einer gibt die Milch und die Butter hinein. Und sie machen Salate und so.»

6. Der Tänzer

Wer gerne gut isst, sollte sich auch bewegen. In der Schule gehören deshalb nicht nur Mathematik und Geschichte zu Georges Pflichtfächern, sondern auch Schauspiel und Ballett. Eine Leidenschaft, die er möglicherweise von Prinzessin Diana, seiner 1997 verstorbenen Grossmutter, geerbt hat. «George tanzt gerne», verriet Prinz William vor einiger Zeit. «Meine Mutter hat auch immer getanzt. Sie liebte es.»

7. Der Hubschrauber-Fan

George ist wie viele Jungen im Teenageralter: Im Fussball- und im Tennisstadion jubelte er gerne lautstark mit. Der royale Sprössling ist zudem fasziniert von Flugzeugen und Hubschraubern. Kein Wunder, denn er hat ein familiäres Vorbild: Sein Vater ist ein ausgebildeter Hubschrauberpilot.

8. Der Fashionista

Immer wieder fällt George durch seinen coolen Look auf. Als Baby wurde er von seiner Mutter sogar derart adrett angezogen, dass er zum Trendsetter für Babymode wurde. 2015 schaffte es der kleine Prinz auf Platz 49 der «50 Best Dressed Men in Britain»-Liste von GQ.

9. Der Wohltäter

Vor einem Jahr veranstaltete George einen Kuchenverkauf, um die Tierschutzorganisation Tusk zu unterstützen. «Der Prinz hat während des Lockdowns Geld für uns gesammelt», schrieb Tusk-Geschäftsführer Charlie Mayhew auf Instagram. Er habe zudem eine «sehr nette Karte» geschrieben, die seine Sorge um die Tierwelt Afrikas deutlich zum Ausdruck brachte.

10. Der Spitzname

Die verstorbene Queen Elizabeth II. war die Regentin des Vereinigten Königreichs und der Commonwealth-Staaten. Für Prinz George war sie in erster Linie jedoch seine Urgrossmutter. Kein Wunder also, dass der Bub sie nicht mit ihrem Titel ansprach. Zum 90. Geburtstag der Majestät verriet Herzogin Catherine den Kosenamen, den ihr ältester Sohn seiner Urgrossmutter gab: «Er nennt sie ‹Gan-Gan›».

