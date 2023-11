Heino und Hannelore sind seit 1979 verheiratet. imago images/Agentur Baganz

Es ist gerade eine schwierige Zeit für Heino und Hannelore: Der Sänger hat bis auf Weiteres alle Termine abgesagt und kümmert sich um seine Ehefrau, die gar im Sterben liegen soll.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sänger Heino muss sich derzeit um seine Ehefrau Hannelore kümmern.

Wie «Bild» schreibt, soll die 81-Jährige im Sterben liegen.

In den 1970er-Jahren hatte sie scheinbar einen Unfall, der ihr heute immer mehr zu schaffen macht, so Heino. Mehr anzeigen

Die Ehe zwischen Heino und Hannelore hält nun schon 44 Jahre. Der Volksmusikstar und die Schauspielerin haben sich 1979 das Jawort gegeben.

Seine Frau kämpft momentan mit gesundheitlichen Problemen. Wie «Bild» schreibt soll Hannelore (81) sogar im Sterben liegen. Heino (84) hat demnach alle seine Termine abgesagt und steht seiner Gattin bei.

Schon vor Tagen hat Heino in einem Interview angedeutet, dass es seiner Hannelore nicht gut geht. Bei MDR sagte er: «Jetzt bin ich dabei, die Hannelore zu pflegen. Sie hatte in den 70er-Jahren einen Autounfall, und das macht sich jetzt bemerkbar. Sie kann nicht mehr so laufen wie früher, sie hat jetzt einen Rollator. Jetzt muss ich auf die Hannelore aufpassen, und das mache ich auch gern.»

Kennengelernt hatten sich Hannelore und Heino 1972 bei der Miss-Austria-Wahl, auf seiner Webseite beschreibt er das Treffen so: «Während der Dreharbeiten zu dem Film ‹Blau blüht der Enzian› lernte ich dann meine geliebte Prinzessin bei der Wahl zur ‹Miss Austria› in der Kitzbüheler ‹Tenne› kennen, wo wir beide in der Jury sassen.»

Mehr aus dem Ressort Entertainment