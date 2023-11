Chart-Attacke – Helene Fischer macht noch einmal «atemlos»

Helene Fischer: Ende Monat wird die Sängerin noch einmal so richtig «atemlos». imago/APress

«Atemlos durch die Nacht» ist der grösste Erfolg von Helene Fischer. Jetzt bringt die Sängerin eine limitierte Version ihres Megahits heraus – pünktlich zu ihrem Auftritt in der Abschiedsshow von «Wetten, dass..?».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Helene Fischer veröffentlicht eine neue Version von «Atemlos durch die Nacht».

Die Vinyl-Single ist auf 1000 Stück limitiert und handsigniert.

Die Single erscheint einen Tag vor ihrem Auftritt in der Abschiedsshow von «Wetten, dass..? » am 25. November.

Helene Fischer hofft, der Single mit diesem Auftritt zum ersten Mal an die deutsche Chartspitze zu verhelfen. Mehr anzeigen

Helene Fischer weiss ganz genau, was ihre Fans von ihr wollen. Nachdem es in letzter Zeit familienbedingt oft etwas ruhiger um die beliebte Sängerin gewesen ist, startet sie jetzt eine grosse Herbstoffensive.

Anfang Dezember findet in Düsseldorf die ZDF-Aufzeichnung der «Helene Fischer Show» statt. Vorher noch, am 25. November, wird sie bei Thomas Gottschalk in der Abschiedsshow von «Wetten, dass..?» auftreten.

Fischer unterschreibt die neue Single persönlich

Um diesen Auftritt so richtig anzuheizen, veröffentlicht Fischer am Tag zuvor eine spezielle Version ihres grössten Hits. Als handsignierte und auf 1000 Stück limitierte Vinyl-Version wird «Atemlos» die unzähligen Fischer-Fans garantiert noch einmal in Schnappatmung versetzen.

Helene Fischer bei «Schlagerchampions – Das grosse Fest der Besten». imago/APress

Das Timing passt nicht nur wegen der letzten «Wetten, dass...?»-Show (24.11., 20:15 Uhr, auch auf SRF eins) perfekt. In diesem Herbst ist es auch genau zehn Jahre her, seit Helene Fischer mit «Atemlos durch die Nacht» und dem dazugehörigen Album «Farbenspiel» richtig durchgestartet ist.

Zuvor war die ehemalige Musical-Sängerin vor allem im Schlager- und Theater-Bereich erfolgreich. Doch das sechste Studioalbum von Helene Fischer katapultierte die Deutschrussin jedoch in ganz neue Dimensionen: Plötzlich war Fischer auch ein international erfolgreicher Popstar.

Helene Fischer will noch einmal Platz 1 angreifen

«Farbenspiel» erreichte 2013 in der ersten Woche seiner Veröffentlichung Platz eins der offiziellen deutschen Albumcharts. Das Album konnte sich in drei aufeinanderfolgenden Jahren an die Spitze der deutschen Hitparade setzen: 2013, 2014 und 2015.

Allerdings: Ein Nummer-1-Single-Hit gelang Helene Fischer mit «Atemlos» zumindest in Deutschland nie. Die von Kristina Bach geschriebene Single erreichte in Deutschland Platz drei und konnte sich insgesamt 37 Wochen in den Top 10 halten. Auf Platz 1 der Charts war er aber nie. Ohnehin schaffte es Helene Fischer bislang mit keinem Song nach ganz oben auf den Hitparaden-Thron.

Plötzlich Popstar: Helene Fischer nach «Atemlos». imago/eventfoto54

Das soll sich nun ändern. Weil für die Charts neben physischen Verkäufen mittlerweile auch Streams, Airplays und YouTube-Klicks massgebend sind, könnte Helene Fischers Chart-Attacke diesmal für ganz nach oben reichen.

Immerhin erreicht sie mit «Wetten, dass..?» ein Millionenpublikum – und nicht wenige Menschen können von «Atemlos» sowieso nie genug kriegen.