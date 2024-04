Herzogin Meghan hat im Rahmen des Leseförderungsprogramms «Literally Healing» ein Kinderspital in Los Angeles besucht. Instagram/childrensla

Die Herzogin von Sussex liest den kranken Kindern im Spital in Los Angeles aus ihren Lieblingsbüchern vor. Die Institution bedankt sich bei Meghan für «viel Gelächter und Gesang».

Meghan Markle (42) besuchte am 3. April 2024 das Kinderspital in Los Angeles.

Zusammen mit den Patienten las sie aus ihren Lieblingskinderbüchern vor.

Wie das Spital auf Instagram schreibt, habe die Herzogin für viel Gelächter gesorgt – sie habe sogar mit den Kindern gesungen. Mehr anzeigen

Im Gegensatz zu Prinzessin Kate, die sich aufgrund ihrer Krebsdiagnose aus der Öffentlichkeit heraushält, zeigt sich Herzogin Meghan von ihrer solidarischen Seite.

Die Ehefrau von Prinz Harry besuchte das Kinderspital in Los Angeles und las den kleinen Patienten aus Märchenbüchern vor und leitete einen Workshop.

Wie das Spital auf Instagram schreibt, hätten die Kinder viel gelacht und sogar mit Meghan gesungen. Ihr Besuch fand im Rahmen des Literaturprogramms «Literally Healing» statt, das jährlich 65'000 Bücher an Familien in Spitälern verteilt. So soll die das Lesen der Kinder gefördert werden.

Mit der Herzogin von Sussex lasen die Kinder aus ihren Lieblingsbüchern vor: «Rosie the Riveter», «Pete the Cat» oder auch «I Saw a Cat». Die Kampagne heisst «Make March Matter».

Ihr eigenes Werk «The Bench» hat Meghan zu Hause gelassen. Sie schrieb es für Harry, einen Monat, nachdem Archie zur Welt kam.

