«Bei der Notlandung zog mein Leben an mir vorbei»

Der ehemalige SRF-Moderator Sepp Trütsch wurde vergangene Woche 75 Jahre alt – und ist froh, dass er überhaupt so alt werden durfte. Bild: imago stock&people

Viele Hochs und gesundheitliche Tiefs begleiteten Sepp Trütsch durch sein Leben. Vergangene Woche feierte der Ländler-Legende seinen 75. Geburtstag feiern. Nun spricht er in einem Interview über seine Vorstellungen vom Tod.

bb Bruno Bötschi

Am 23. Mai war es so weit: Sepp Trütsch wurde 75 – er ist froh, dass er überhaupt so alt werden durfte.

Der ehemalige TV-Moderator war das Aushängeschild von SRF-Shows wie «Musig-Plausch», «Fyraabig» und erfand den legendären «Grand Prix der Volksmusik» mit. Nicht umsonst nannte man ihn den Ländler-Legende.

Trütsch kam in seinem bisherigen Leben zweimal dem Tod sehr nah. Er litt an Dünndarmkrebs und überlebte die Notlandung eines Flugzeuges.

Sepp Trütsch hat den Tod im Hinterkopf

In der «Glückspost» spricht Sepp Trütsch darüber, was diese beiden lebensbedrohlichen Ausnahmesituationen mit ihm gemacht haben. «Bei der Notlandung war ich 30 und mein ganzes Leben zog an mir vorbei, das passiert tatsächlich», so Trütsch.

Und weiter: «Dabei habe ich noch zwei, drei Baustellen in meinem Leben festgestellt. Mir war klar, dass, wenn ich nach Hause komme, ich diese regle, vor allem auch die rechtliche Situation für meine Familie.»

In der Folge regelte Sepp Trütsch, der seit 55 Jahren mit seiner Frau Ida verheiratet ist, seinen Nachlass. Möglicherweise ist dies mit ein Grund, warum er sich vor der Zukunft nicht fürchtet.

Der ehemalige TV-Moderator Sepp Trütsch war das Aushängeschild von SRF-Shows wie «Musig-Plausch», «Fyraabig» und erfand den legendären «Grand Prix der Volksmusik» (Bild) mit. Bild: Keystone

«Ich habe auch keine Angst vor dem Tod», sagt Sepp Trütsch. Jedes Mal, wenn er wieder zum Krebstest müsse und auf das Resultat warte, habe er den Tod im Hinterkopf.

Trütsch: «Bei mir soll man nicht aktiv das Leben beenden»

Wenn es den einmal so weit sei, hoffe er einfach, dass er nicht lange leiden müsse. Für diesen Moment hat Sepp Trütsch bereits vorgesorgt. «Bei mir soll man nicht aktiv das Leben beenden, aber schauen, dass ich keine Schmerzen habe.»

Der 75-Jährige hat drei Personen bestimmt, die darüber entscheiden können, wenn bei ihm nichts mehr gehe. Der Ex-TV-Moderator traf diese Regelung, weil es eine zu grosse Entscheidung für eine Person sei, ob jemand sterben oder weiterleben soll.

«Diese Situation habe ich bei meiner Mutter erlebt», so Trütsch in der «Glückspost». Sein Vater und sein Bruder hätten damals zu ihm gesagt: «Entscheide du das.»

Seine Mutter habe ihm dies zum Glück abgenommen. Kurz vor ihrem Tod habe sie zu ihm gesagt: «Du musst keine Angst haben, ich schlafe ein. Das habe ich so abgemacht.»

Einen Tag später sei seine Mutter gestorben.

