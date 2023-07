Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist tot - Gallery Die englisch-französische Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist tot. Bild: dpa Jane Birkin, englisch-französische Sängerin und Schauspielerin, im Mai 1970 im Englischen Garten in München. Bild: dpa Jane Birkin und ihr damaliger Ehemann Serge Gainsbourg (1974). Bild: picture alliance Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist tot - Gallery Die englisch-französische Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist tot. Bild: dpa Jane Birkin, englisch-französische Sängerin und Schauspielerin, im Mai 1970 im Englischen Garten in München. Bild: dpa Jane Birkin und ihr damaliger Ehemann Serge Gainsbourg (1974). Bild: picture alliance

Jane Birkin starb am 16. Juli nach einer langen Krebserkrankung eines «natürlichen Todes». In einem öffentlichen Brief gibt ihre Familie weitere Details zu ihrem Lebensende bekannt.

«Seit ein paar Tagen konnte sie wieder laufen und war motiviert, ihren Olympia-Auftritt zu verschieben», heisst es in einem von Olivier Gluzman, dem Manager von Jane Birkin, verfassten Brief im Namen ihrer Töchter Charlotte Gainsbourg und Lou Doillon.

Im Juni sollte sie auf den Bühnen des Olympia und des Cigale in Paris auftreten. Im Mai gab sie jedoch bekannt, dass sie die beiden Konzerttermine im Rahmen der Tournee zu ihrem 2020 erschienenen Album «Oh! Pardon tu dormais...» absagen müsse.

Jane Birkin hatte 16 Jahre lang erbittert gegen den Krebs gekämpft und versuchte zuletzt, ihre Unabhängigkeit wiederzuerlangen.

So habe die Ikone der 60er-Jahre, die 2021 einen Schlaganfall erlitten und seitdem Pflegepersonal Tag und Nacht an ihrer Seite hatte, nach zwei Jahren endlich eine Nacht allein verbringen wollen.

«Sie hatte es beschlossen»

Doch dieser «erste Abend allein sollte ihr letzter sein. Sie hatte es beschlossen», kommt aus der Mitteilung hervor, die die «Daily Mail» veröffentlicht hat.

Obwohl es nicht zur Rückkehr in ein normales Leben kam, wurde ihr für ihren letzten Abend dennoch der Wunsch erfüllt, sich unabhängig zu fühlen. Birkin starb aber eines natürlichen Todes, wie die Familie noch einmal betont.

Die Beerdigung findet laut französischen Medien am Morgen des 24. Juli in der Kirche Saint Roch in Paris statt. Frankreich war Jane Birkins Wahlheimat seit dem Ende der 60er-Jahre.

