Jetset-Lady Irina Beller muss 40'000 Franken Strafe bezahlen

Weil Irina Beller im Mai mit ihrem Auto 43 km/h zu schnell unterwegs war, brummt ihr die Schwyzer Staatsanwaltschaft eine Strafe von 40'000 Franken auf. Laut eigenen Angaben hat sie das Geld bereits überwiesen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Irina Beller ist im Mai 2023 viel zu schnell mit ihrem Auto durch eine Baustelle bei Wollerau SZ gefahren.

Nach Abzug der Toleranz fuhr die Jetset-Lady 43 km/h zu schnell.

Laut eigenen Angabe hat die Jetset-Lady die Strafe über 40'000 Franken bereits bezahlt. Mehr anzeigen

Irina Beller gibt gern Gas.

So auch am Abend des 24. Mai 2023, einen Tag vor ihrem 51. Geburtstag. Die Jetset-Lady muss es auf der A3 von Zürich her eilig gehabt haben, schreibt der «Bote aus der Urschweiz».

Kurz nach der Kantonsgrenze bei Wollerau SZ, einen Kilometer vor der Ausfahrt Pfäffikon, blitzte es bei einer Geschwindigkeitskontrolle. Nach Abzug der Toleranz fuhr Irina Beller 43 km/h zu schnell. Auf dem Abschnitt galt ein Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde.

Beller hat «andere Verkehrsteilnehmer ernsthaft gefährdet»

Auf dem Abschnitt auf der Autobahn A3 war besondere Vorsicht geboten: Damals wurden in Wollerau SZ Reparaturarbeiten entlang des Mittelstreifens durchgeführt. Die Überholspur war gesperrt.

Durch die viel zu schnelle Fahrweise habe Beller «eine hohe abstrakte Unfallgefahr» geschaffen und «andere Verkehrsteilnehmer ernsthaft gefährdet» beziehungsweise dies zumindest in Kauf genommen. Das steht in einem rechtskräftigen Strafbefehl der Schwyzer Staatsanwaltschaft.

Irina Beller ist die Witwe des Zürcher Bauunternehmers Walter Beller, der im Mai 2020 gestorben ist. Dessen Vermögen wurde auf gegen 50 Millionen Schweizer Franken geschätzt. Das Geld wurde unter der Witwe und den beiden Kindern aufgeteilt.

Die Vermögensverhältnisse wurden bei der Festsetzung des Strafmasses von der Schwyzer Staatsanwaltschaft berücksichtigt.

Irina Beller hat die Busse bereits bezahlt

Irina Beller wurde wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln verurteilt, und zwar zu 50 Tagessätzen à 800 Franken. Dies ergibt eine Geldstrafe von 40'000 Franken, die zwingend zu bezahlen ist. Bei Nichtbezahlen hätten der Jetset-Lady 50 Tage Gefängnis gedroht.

Auf Anfrage von blue News sagt Irina Beller, dass sie die Strafe bereits bezahlt habe. Zudem müsse sie ihren Führerausweis für drei Monate abgeben, was sie ab 2. November tun wird.

Und weiter: «Das Leben geht weiter. Easy come, easy go.»

