König Charles hat wieder keine Zeit für Prinz Harry

Prinz Harry weilt aktuell in London, wird dort aber nicht auf seinen Vater, König Charles, treffen. Bild: Imago images/APress

Seit Prinz Harry in den USA lebt, weilt er nicht mehr oft in seiner alten Heimat. Doch nun reist der 39-Jährige für einen Sportevent an. Zum Treffen mit seinem an Krebs erkrankten Vater Charles soll es dabei nicht kommen.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry weilt dieser Tage in London.

Der jüngste Sohn von König Charles nimmt an Veranstaltungen zum zehnten Jubiläum der von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games für kriegsversehrte Sportler*innen teil.

Laut einem Sprecher wird es dabei nicht zu einem Treffen zwischen Vater und Sohn kommen.

Stattdessen verkündet König Charles, seinem anderen Sohn, Thronfolger William, eine wichtige Aufgabe zu vererben. Mehr anzeigen

Prinz Harry weilt aktuell wieder einmal in seiner alten Heimat Grossbritannien.

Zu einem Treffen mit seinem an Krebs erkrankten Vater König Charles soll es dabei aber wegen Terminproblemen – zumindest laut offiziellen Angaben – nicht kommen.

Der jüngste Sohn des Königs traf am Dienstag in London ein, um an Veranstaltungen zum zehnten Jubiläum der von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games für kriegsversehrte Sportler teilzunehmen.

Ein Treffen von Charles und Harry sei «leider nicht möglich»

Ein Treffen von Charles und Harry sei «leider nicht möglich wegen des vollen Programms Seiner Majestät», erklärt ein Sprecher. Harry, der Duke of Sussex, «versteht natürlich die täglichen Verpflichtungen seines Vaters und verschiedene andere Prioritäten und hofft, ihn bald zu sehen».

Der 39-jährige Prinz rief die Invictus Games ins Leben, um kriegsversehrte Veteranen zu ermutigen. Die Feier fand am Dienstag unweit von Clarence House in London statt, der Residenz von König Charles und Königin Camilla.

Umso interessanter scheint die Planung eines anderen royalen Meetings: Nur wenige Stunden später verkündete der Buckingham-Palast einen neuen Termin von Charles – gemeinsam mit Harrys Bruder und Thronfolger Prinz William.

König Charles übergibt wichtige Aufgabe an Prinz William

Am nächsten Montag will König Charles seinem ältesten Sohn seinen Posten als Oberst des Fliegerkorps übergeben. Möglicherweise wäre diese Rolle des Oberst an Harry gegangen, wenn er seinen Job als Senior Royal nicht aufgegeben hätte.

Harry und seine Frau, die frühere Schauspielerin Meghan Markle, hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen. Seither leben sie mit ihren beiden Kindern Archie und Lilibet in den USA.

In seinen Zwanzigern arbeitete Prinz Harry als Apache-Hubschrauberpilot und war mehrfach für die Army Air Corps in Afghanistan im Krieg. Die Rolle als Oberst wäre also passend gewesen für die Nummer Fünf der britischen Thronfolge.

Harry besucht sein Heimatland Grossbritannien nur noch selten. Das Verhältnis zur Königsfamilie, insbesondere zu seinem Bruder William, gilt als zerrüttet. Nach dem Bekanntwerden der Krebserkrankung seines Vaters hatte Harry Charles aber sogleich in London besucht.

Mehr Videos aus dem Ressort