Harry kämpft bei Rede mit Tränen – Meghan hält sich zurück

Prinz Harry, Herzog von Sussex, spricht während der Abschlussfeier der 6. Invictus Games in der Merkur Spiel-Arena. Der paralympische Wettbewerb für kriegsversehrte Sportler war erstmals in Deutschland zu Gast. KEYSTONE

Eine Woche dauerten die Invictus Games in Düsseldorf. Zum Abschluss hält Prinz Harry eine emotionale Rede mit Tränen in den Augen. Er spricht sogar Deutsch. Meghan hält sich derweil im Hintergrund.

Eine Woche dauerten die Invictus Games 2023 in Deutschland. Den Sportevent hat Prinz Harry 20214 ins Leben gerufen.

Die Stadt Düsseldorf war im Meghan-und-Harry-Fieber.

Prinz Harry hat sich zum Abschluss der Invictus Games 2023 mit einer emotionalen Rede bei den Teilnehmer*innen der Sportveranstaltung verabschiedet.

Auf Deutsch sagte er am Samstagabend während der Abschluss-Show in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena: «Vielen Dank an alle Düsseldorfer und vielen Dank an Deutschland für diese fantastischen Spiele.»

Harrys Frau Meghan sass im Publikum und mied die Bühne. Es war das erste Mal, dass die seit 2014 bestehenden Spiele in Deutschland stattfanden.

Sichtlich bewegt und einmal fast mit den Tränen kämpfend, berichtete Prinz Harry über Begegnungen mit einzelnen Teilnehmern. Viele der Athletinnen und Athleten hätten die «dunkelsten Orte» gesehen, die man sich vorstellen könne, sagte er. Dass es ihnen gelungen sei, nach ihren traumatischen Erlebnissen und Verletzungen wieder ins Leben zurückzufinden, sei ein Vorbild für die Welt.

Mehr als 500 Teilnehmer*innen aus 21 Ländern dabei

Die Organisatoren der Invictus Games hätten vielleicht die Plattform zur Verfügung gestellt, doch für die Magie hätten die Teilnehmer selbst gesorgt. Gegen Ende seiner Rede wiederholte er auf Englisch: «Germany, Thank you so much!»

Bei der sechsten Ausgabe der Invictus Games waren seit vergangenem Sonntag mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 21 Ländern angetreten. Etwa 140 000 Menschen besuchten die Spiele, um sich die Wettkämpfe anzusehen.

Prinz Harry, der als Offizier der British Army in Afghanistan gedient hat, rief die Invictus Games nach Begegnungen mit schwer verletzten Soldaten ins Leben. Es sei ihm ursprünglich darum gegangen, ihnen öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen, schreibt der Prinz in seinen Anfang dieses Jahres veröffentlichten Memoiren «Reserve»: «Die vom Schlachtfeld zurückkehrenden britischen Soldaten spielten nämlich in den Gedanken und Gesprächen von zu wenigen Menschen eine Rolle.»

