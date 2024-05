Michelle Hunziker: «Ich wüsste nicht, wo ich einen neuen Freund  unterbringen sollte»

Michelle Hunziker mit ihrem Ex-Freund Dr. Alessandro Carollo am 5. November 2023 in Mailand. IMAGO/ABACAPRESS

Michelle Hunziker ist nach dem Ende ihrer kurzen Beziehung mit dem römischen Osteopathen Alessandro Carollo nicht auf der Suche nach einer neuen Liebe, sagt sie in einem seltenen Interview in Italien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem aktuellen Interview in der TV-Show «Verissimo» verriet die Schweizer Moderatorin Details zu ihrer aktuellen Liebessituation.

Das Leben von Michelle Hunziker ist ein Potpourri aus familiären und beruflichen Verpflichtungen, sodass der Gedanke an eine neue Liebe keinen Platz in ihrem Terminkalender zu haben scheint.

Michelle Hunziker betont, dass ihre Familie oberste Priorität habe. Die TV-Moderatorin ist dreifache Mutter, Grossmutter und besitzt zwei Hunde. Mehr anzeigen

In einem ihrer seltenen Interviews gab Michelle Hunziker einen Einblick in ihr Liebesleben und ihren Alltag. Die 47-Jährige sagte in der italienischen TV-Show «Verissimo: Ich konzentriere mich auf Cesare, Sole, Celeste, Auri».

Mit Auri ist ihre Tochter Aurora Ramazzotti gemeint, die sie am 30. März 2023 zur stolzen Oma machte. In «Verissimo» war Hunziker zu Gast, um ihre neue TV-Castingshow «Io Canto Family» auf Mediaset zu promoten: Die Sendung startet am 13. Mai.

Zu ihrer Familiensituation erklärte Hunziker mit einem Augenzwinkern: «Leone, Lilly, Odino. Ich habe eine Familienmenage ... Und dann ist da noch die Arbeit. Ich wüsste nicht, wo ich einen armen Menschen unterbringen sollte.»

Happy trotz Liebes-Aus

Leone und Lilly sind Michelle Hunzikers eigene Hunde, Odino ist der Vierbeiner ihres Ex-Mannes Tomaso Trussardi, der auch oft bei Hunziker zu Gast ist, wie sie auf Instagram zeigt.

Hunziker scheint sich also mit ihrem derzeitigen Single-Status versöhnt zu haben, nachdem ihre Beziehung mit dem römischen Osteopathen Alessandro Carollo, die nur wenige Monate dauerte, beendet wurde. Eine stürmische Liebesgeschichte, die wegen unterschiedlicher Prioritäten im Leben endete. Carollo lebt zudem in Rom, Michelle Hunziker mit ihrer Familie in Mailand.

Trotz des Liebes-Aus ist Michelle Hunziker keineswegs niedergeschlagen. Im Gegenteil, sie sagt, dass das persönliche Glück nicht unbedingt an die Anwesenheit eines Partners gebunden sein muss: «Wir haben nur dieses eine Leben. Wenn du abends ins Bett gehst und niemandem etwas weggenommen hast, wenn du ehrlich und anständig bist, was kümmert es dich dann? Lebe dein Leben mit Gelassenheit. Wir können es sowieso nicht allen gefallen, keiner von uns kann das.»

