Liebesfotos aus dem Tessin: Michelle Hunziker. Instagram / therealhunzigram

Michelle Hunziker hat ein romantisches Wochenende mit Alessandro Carollo im Tessin verbracht. Hat sie damit endlich den Schleier ihrer neuen Liebe gelüftet? Ein erstes gemeinsames Instagram-Foto mit dem italienischen Osteopath lässt diesen Schluss zu.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunziker und Alessandro Carollo waren für ein romantisches Weekend im Tessin.

Ihren Liebes-Trip teilte die Moderatorin mit ihren Fans in einer Instagram-Story.

Lange machte Hunziker ein Geheimnis um ihren Beziehungssstatus

Nun scheint es, als würden sie ihre Liebe nach und nach offiziell machen. Mehr anzeigen

Schon seit rund einem Jahr sollen die 46-jährige Hunziker und der 41-jährige Osteopath aus Rom ein Paar sein. Doch bislang haben sie ihre Beziehung vor der Öffentlichkeit verborgen.

Nun aber scheinen sie ihre Liebe nach und nach öffentlich zu machen und ihre gemeinsamen Erlebnisse teilen zu wollen. Beweis dafür ist ein romantisches Wochenende im Tessin, das die beiden unlängst in vollen Zügen genossen – und von dem beide Bilder auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts teilten, wie «20 Minuten» berichtet.

Michelle schärmt: «Heute in meiner Schweiz!»

Via Social Media teilte die in Mailand lebende Moderatorin Eindrücke von ihrem Bootsausflug in Lugano. Bilder, auf denen sie sich unter einer Kuscheldecke aufhielt, einen Picknickkorb dabei hatte – und auf denen sie mit einem Champagnerglas anstiess.

In ihrer Bildunterschrift liess sie ihren fast sechs Millionen Follower*innen wissen: «Heute in meiner Schweiz.»

Der Beweis? Alessandro Carollo und Michelle Hunziker. Instragram

Alessandro Carollo, der selbst über 62'000 Follower*innen auf Instagram hat, teilte ebenfalls Momente dieses romantischen Ausflugs. Anschliessend verwöhnten sch die beiden in einem Fünf-Sterne-Grand-Hotel am Luganersee und unternahmen einen Spaziergang durch die Parkanlage des Hotels Michelle kommentierte: «Charmant, auch im Regen.»

Als krönenden Abschluss ihrer Instagram-Story teilte die Moderatorin zum ersten Mal ein Foto, auf dem sie und Alessandro Carollo zusammen zu sehen sind. Nach all der Romantik gab es offenbar noch ein wenig Action, und das Paar gönnte sich eine Bootsfahrt auf dem Luganersee.

Michelle und Alessandro mögens gefährlich

Die beiden teilen aber nicht nur ihre Liebe, sondern auch eine Leidenschaft für Nervenkitzel. Dies wurde vor ein paar Wochen offensichtlich, als sie auf Instagram Bilder von ihren Motorradausflügen teilten.

Mags dynamisch: Michelle Hunziker auf einer Ducati. Instagram

Hunziker zeigte sich dabei auf einem roten Ducati-Motorrad, während Alessandro Carollo Bilder von seinen Motorradabenteuern mit Freunden teilte. Offensichtlich war er in der gleichen Gruppe unterwegs, wie die Nummer auf der Karosserie verriet – und wie es sich für den neuen Lover von La Hunziker wohl auch gehören würde.