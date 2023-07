14. Juli, 9:50

Intim und persönlich: Sängerin Rosalia am Gurtenfestival. LR

Immer schön, wenn ein Festival den Aufstieg eines Stars selber miterlebt – und vielleicht auch ein wenig geprägt – hat. 2019 trat Rosalía am Gurtenfestival auf der Zeltbühne auf, als «hot and coming» Act, der vor allem in der Heimat Erfolge feierte. Inzwischen ist die Spanierin zu einem internationalen Superstar gereift.

Entsprechend trat sie gestern auf der Hauptbühne des Gurtenfestivals auf – als Headliner mit bombastischer Show. Wer deshalb aber dachte, die Sängerin hätte sich deshalb verändert und sei auch von ihrer Attitude her in andere Sphären entrückt, sah sich getäuscht. Rosalía gab sich auf dem Gurten so natürlich und volksnah wie eh und je. Das Publikum begrüsste sie auf berndeutsch («grüessech»), und schon nach dem dritte Song nahm sie ein Bad in der Menge.

Hat ihre Berner Fans nicht vergessen: Rosalía. Rosalía bedankt sich beim Gurten und versucht sich in Berndeutsch. 14.07.2023

Dort streckte sie das Mikro ihren Fans in den ersten Reihen hin, die den Star mit zum Teil erstaunlich gute Gesangsleistungen überraschten. Apropos Bad. Sie habe am Vortag ein Bad im Fluss genommen, so Rosalía zum Gurten-Publikum. «Ich liess mich von der Strömung treiben, so etwas habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich hatte Angst, es war kalt – aber danach habe ich mich super gefühlt!»

Rosalía – ein Superstar ganz, ganz nah Sängerin Rosalía am Gurtenfestival. Bild: Kim Schärer Tonnenweise Charisma: Rosalía. Bild: Kim Schärer Das Publikum zeigt sich begeistert. Bild: Kim Schärer Rosalía – ein Superstar ganz, ganz nah Sängerin Rosalía am Gurtenfestival. Bild: Kim Schärer Tonnenweise Charisma: Rosalía. Bild: Kim Schärer Das Publikum zeigt sich begeistert. Bild: Kim Schärer

Wunderbar war auch der Auftritt der Sängerin am Gurten. Mit einer dramatischen und perfekt inszenierten Show zwischen Latino-Pop, Trap und Flamenco, die für die Fans dank der Steady-Cam immer ganz nah an der Sängerin dran blieb. Egal ob verschwitzt, mit verschmierter Schminke oder zerzausten Haaren – Rosalía präsentierte sich den vielen (spanischen) Fans auf dem Gurten immer ganz natürlich, ganz persönlich. Sehr sympathisch – und ihre Hits («La noche de anoche», «Linda», «Vampiros», etc.) durften natürlich auch nicht fehlen.