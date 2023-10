TV-Show «Schlagerboom»: Knistert es zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen in Show?

Sängerin Beatrice Egli ist am Samstag in der ARD-Show «Schlagerboom» aufgetreten. Sie hat mit TV-Host Florian Silbereisen ein Duett in einer engen Telefonkabine gesungen. Damit schüren sie neue Liebesgerüchte.

23.10.2023