Gleich und gleich gesellt sich gern. Hauptsache, man erscheint in den Medien.

Ja, die passen zusammen. Gehören beide in die rechte (nicht richtige) Ecke.

Epidot Um die Diskussion etwas zu versachlichen: Auch die Linkextremen leiden an Hautekzemen, oder anders gesagt: Die Rechten und die Linken beide kochen nur mit Schinken Der Beobachter lernt: Beide gleich weit von Lösungen entfernt.

Jack

Nein, was die beiden Künstler an Musik von sich geben, ist null mein Geschmack--fast eine Strafe für meine Ohren..:-):-). Doch habe ich grossen Respekt, was diese Herren können und tun! Ich denke da gibt es viele Neider?