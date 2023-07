Hinter den Kulissen am Moon&Stars: Bier und Weisswein sind in Locarno heiss angesagt Am Moon&Stars ist es 2023 sauheiss. Eine Schweizer Logistikfirma sorgt dafür, dass am Festival niemand verdurstet. Bier und Wein sind Trumpf. blue Music Host Annina Frey war bei einer Auslieferungsrunde dabei. 17.07.2023

Am Moon&Stars ist es 2023 sauheiss. Eine Schweizer Logistikfirma sorgt dafür, dass am Festival niemand verdurstet. Bier und Wein sind Trumpf. blue Music Host Annina Frey war bei einer Auslieferungsrunde dabei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Moon&Stars 2023 findet vom 13. Juli bis 23. Juli 2023 in Locarno statt.

Die gute Nachricht für all jene Musikfans, die diesmal nicht ins Tessin pilgern können: blue Music überträgt die besten Livekonzerte. Mehr anzeigen

Er fällt auf der Piazza Grande nicht auf, hat aber einer der wichtigsten Jobs am Moon&Stars-Openair: Getränkelogistik-Spezialist Julian Geiser.

Der Zürcher ist einer der Köpfe hinter YourBarMate. Das Start-Up hat eine App für den Gastronomiebereich entwickelt. Diese Applikation regelt die Warenwirtschaft digital.

Julian Geisers App hilft also am Moon&Stars, dass alle Besucher*innen genug zu trinken bekommen an den Ständen.

Bei über 30 Grad lebensnotwendig. Julian Geiser kennt auch die Konsumgewohnheiten aller Stars und jene der Konzertgänger*innen.

Bier und Weisswein sind auf der Piazza Grande angesagt.

blue Host Annina Frey hat sich an die Fersen von Julian Geiser gehängt und hat mit ihm Getränke für Silbermond ausgeliefert.

Aktuelles Liveprogramm vom Moon&Stars auf blue Zoom* 14. Juli: Gölä , 22.10 Uhr

15. Juli: OneRepublic , 22.30 Uhr

16. Juli: Silbermond, 20.30 Uhr Mehr anzeigen

*Änderungen vorbehalten.

Mehr Videos aus dem Ressort

Moon&Stars-Headliner Gölä disst Klimakleber Moon&Stars-Headliner Gölä stoppt vor seinem Konzert auf der Piazza Grande für einen Talk mit Annina Frey im Büro von blue Music. Dabei kommt der Berner Sänger in Fahrt und disst Klimakleber und Influencer. 14.07.2023