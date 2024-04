Klima-Aktivisten crashen Gabalier-Konzert mit Konfetti

Andreas Gabaliers Konzert am Sonntag im österreichischen Ischgl wurde von Klima-Aktivisten gestört. Silas Stein/picture-alliance/Cover Images

Zwei Klima-Aktivisten sind am Sonntag beim Konzert von Andreas Gabalier auf die Bühne gestürmt und haben sein Konzert gestört. Sie haben mit Konfetti um sich geschmissen. Die Security hat nicht lange gefackelt.

Klima-Aktivisten der «Letzten Generation» haben am Sonntag die Bühne von Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier im österreichischen Ischgl gestürmt.

Gabaliers Sicherheitsleute haben nicht lange gefackelt.

Die Aktivisten konnten ihre Transparente nicht zeigen, dafür schmissen sie mit Konfetti um sich. Mehr anzeigen

Dieses Konzert wird Hitparadenstürmer Andreas Gabalier (39) nicht so schnell vergessen.

Sein Konzert am Sonntag im österreichischen Skiort Ischgl ist von Klima-Aktivsten gestört worden. Zwei Mitglieder der «Letzten Generation» haben Gabaliers Bühne am Open Air in Ischgl gestürmt – und wollten ein Transparent hochhalten.

Doch Gabaliers Security hinderte sie gleich daran. Bevor sie abtransportiert wurden, schmissen sie mit Konfetti um sich.

Volksrocker Andreas Gabalier liess sich nicht irritieren von der Aktion. Er scherzte: «Vielleicht ist das eine Faschingseinlage, oder so?» Das Publikum applaudierte.

Die Aktion ist kein Fasnachtsscherz

Die Klima-Aktivisten der «Letzten Generation Österreich» haben sich zur Gabalier-Aktion auf X geäussert.

Warum stören wir Gabalier bei seinem Konzert? 🤔

✍️ Eine Kurze Erklärung:

Wenn man sich ernsthaft mit dem Thema Klimakrise auseinandersetzt, dann wissen wir, dass die Regierungen auf dieser Welt und erst Recht in Österreich dringstens etwas dagegen unternehmen müssen. pic.twitter.com/uV4IZHgWIh — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) April 14, 2024

Sie schreiben: «Wenn man sich ernsthaft mit dem Thema Klimakrise auseinandersetzt, dann wissen wir, dass die Regierungen auf dieser Welt und erst Recht in Österreich dringstens etwas dagegen unternehmen müssen.

