Luca Hänni und Christina Luft zeigen ihr neues Liebesnest

Luca Hänni und Christina Luft zeigen ihr Liebesnest Im August heirateten Luca Hänni und Christina Luft in Italien. Bereits vorher war das Paar in ein Haus bei Thun gezogen. Für ein Möbelhaus haben die beiden jetzt die Türen ihres neuen Domizils geöffnet. 17.10.2023

Im August heirateten Luca Hänni und Christina Luft in Italien. Bereits vorher war das Paar in ein Haus bei Thun gezogen. Für ein Möbelhaus haben die beiden jetzt die Türen ihres neuen Domizils geöffnet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Luca Hänni und Christina Luft feierten am 22. August im Piemont Hochzeit mit Familie und Freunden.

Kurz davor war das Paar in sein renoviertes Haus bei Thun eingezogen.

Die Hännis richteten ihr Liebesnest gemeinsam ein. Mehr anzeigen

Viele Menschen träumen davon, in den eigenen vier Wänden zu leben. Sänger Luca Hänni und Tänzerin Christina Luft machten im Herbst 2021 Nägel mit Köpfen und kauften sich bei Thun ihr Traumhaus.

In diesem Sommer konnte das Paar dort endlich einziehen. Davor waren noch einige Renovationsarbeiten und Umbauten nötig — unter anderem wurden mehrere Wände eingerissen.

Für ein Video von einem deutschen Möbelhaus haben die beiden nun die Türen ihres neuen Domizils geöffnet.

Christina Hänni: «Die Schweiz fühlt sich wie Urlaub an»

Luca und Christina Hänni zeigen im Video aber nicht nur ihr Liebesnest. Sie reden auch offen über ihre Beziehung. Das Paar lernte sich 2020 bei der Fernsehshow «Let’s Dance» kennen. Luft war die Tanzlehrerin und -partnerin von Hänni.

Luca und Christina Hänni haben ihr Haus, es ist 40 Jahre alt, komplett umgebaut. Heute kann man, weil es kaum mehr Wände gibt, fast von überall die Aussicht auf den Thunersee und das Berner Oberland geniessen. Bild: Screenshot Westwing

«Liebe auf den ersten Blick war es so halb», sagt Christina Hänni. «Wir fanden uns beide richtig gut, das auf jeden Fall», ergänzt Luca Hänni.

Die Liebe habe sich zuerst entwickeln müssen. Schliesslich hätten sie auch etwas zu tun gehabt und hätten deshalb nicht so viel Zeit «um zu turteln» gehabt.

Christina Hänni zog vor einem Jahr in die Schweiz. Am Anfang sei es, sagt sie im Video, eine grosse Umstellung gewesen. Mittlerweile fühle sie sich aber sehr wohl.

«Das Leben in der Schweiz fühlt sich an wie Urlaub», so die Tänzerin. Möglicherweise hat es auch damit zu tun, dass das Paar oft mit seiner Vespa in der Region Thun unterwegs ist.

Luca Hänni: «Eine lange Reise, aber sie hat sich gelohnt»

Die Hännis haben ihr Haus, es ist 40 Jahre alt, komplett umgebaut. «Es war eine lange Reise, aber sie hat sich gelohnt», sagt Luca Hänni. Das Herzstück des Hauses ist die Küche.

Früher sei alles sehr eng gewesen, so Luca Hänni. Heute kann man, weil es kaum mehr Wände im Haus gibt, fast von überall die wunderbare Aussicht auf den Thunersee und das Berner Oberland geniessen — und natürlich auch von der Terrasse, wo ein Whirlpool zum Planschen einlädt.

«Wir haben die Couch mindestens zehn- bis zwanzigmal umgestellt und alle Möglichkeiten ausprobiert»: Christina Hänni über das grösste Problem beim Einrichten des Hauses. Bild: Screenshot Westwing

Am meisten Diskussionen während der Einrichtungsphase gab es über den Standort der Couch. Die Frage war: Soll die Sitzgelegenheit so stehen, dass die Aussicht genossen werden kann oder soll man ins Haus hineinschauen, weil dort der Fernseher steht?

«Wir haben die Couch mindestens zehn- bis zwanzigmal umgestellt und alle Möglichkeiten ausprobiert», so Christina Hänni. Aktuell steht die Couch nun so, dass wer draufsitzt, ins Haus hineinschaut.

Im Untergeschoss erfüllte sich der Musiker seinen Traum

Im Untergeschoss des Hauses konnte sich Musiker Hänni seinen ganz grossen Traum erfüllen: ein Musikzimmer.

«Wenn Luca im Musikzimmer ist», verrät seine Frau im Video, «kann es sehr laut werden.» Sie habe manchmal das Gefühl, ihr Mann habe gar keine Ohren.

«Aber es sei ihm verziehen, wenn dabei gute Songs entstehen», schiebt sie lachend nach.

Mehr Videos aus dem Ressort