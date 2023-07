Die Jubiläumsausgabe des Gurtenfestivals ist Geschichte. Doch was macht die Faszination Gurten eigentlich aus? Wir haben die Besucher*innen auf dem Berner Hausberg gefragt.

Happy Birthday «Güsche»! 40 gute Gründe für 40 Mal Gurtenfestival Die Jubiläumsausgabe des Gurtenfestivals ist Geschichte. Doch was macht die Faszination Gurten eigentlich aus? Wir haben die Besucher*innen auf dem Berner Hausberg gefragt. 16.07.2023

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Gurtenfestival findet vom 12. bis 16. Juli zum 40. Mal auf dem Berner Hausberg statt.

Am Sonntag ist das Festival mit dem Auftritt der Toten Hosen zu Ende gegangen.

Wir haben Gurten-Gänger*innen gefragt, was für sie die Faszination des Festivals ausmacht. Mehr anzeigen

40 Mal Gurtenfestival. Das bedeutet auch 40 Mal unvergessliche Konzerte, Partys und Flirts.

Wir haben das runde Jubiläum zum Anlass genommen, um der Faszination Gurten auf den Grund zu gehen.

Was macht für die Besucher*innen das Festival aus? Was finden sie am schönsten, besten, tollsten? Was gehört einfach zum Gurten dazu? Herausgekommen sind 40 gute Gründe.

Sound, Bier, Food – und das Runterlaufen

Die Antworten klingen bei vielen gleich. Gutes Food, gutes Bier, guter Kaffee und natürlich auch guter Sound – ein gelungenes Gurtenfestival spricht offenbar Bauch und Sinne gleichermassen an.

Doch auch die schöne Natur macht den Gurten unverwechselbar. Und nicht zuletzt – die tolle Aussicht auf dem Hausberg.

Von dem die Fans dann irgendwann wieder runtermüssen. Genau das ist für einige der echte USP des Festivals: «Runterlaufen und dabei langsam runterkommen – das gibt es nur auf dem Gurten!»

Aktuelles Liveprogramm vom Gurten auf blue Zoom 13. Juli 2023: Zian – 00.05 Uhr

15. Juli 2023: Lola Marsh – 18.35 Uhr

15. Juli 2023: Veronica Fusaro – 19.40 Uhr

15. Juli 2023: Lo & Leduc – 21 Uhr

16. Juli 2023: Andryy – 17.50 Uhr

16. Juli 2023: Steiner & Madlaina – 19.10 Uhr

16. Juli 2023: Nativ – 21.50 Uhr Mehr anzeigen

Diese Liste wird laufend aktualisiert und angepasst. Kurzfristige Änderungen sind möglich.

