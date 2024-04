Jack Savoretti im Interview: «In der Schweiz kriege ich nicht die Wärme, die ich mir wünsche»

Der britische Musiker Jack Savoretti verbrachte ein Teil seiner Kindheit im Tessin. Im Video verrät er, wie ihn die Schweiz in seiner Kindheit beeinflusst hat – und was er am Schweizer Volk nicht mag.

11.04.2024