«Sonnenbrille, guter Style und Alkohol, Alkohol, Alkohol» Was gehört zu einem Festival unbedingt dazu? Rapperin und blue Music Host ZZ Amapro macht den «Festival Essentials»-Check auf dem Gurten. 15.07.2023

Was gehört zu einem Festival unbedingt dazu? Rapperin und blue Music-Host ZZ Amapro macht den Festival-Essentials-Check auf dem Gurten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Gurtenfestival hat vom 12. bis 16. Juli zum 40. Mal auf dem Berner Hausberg statt.

blue Music Host ZZ Amparo fragt Festival-Gänger*innen, was für sie unbedingt zum Gurtenfestival dazugehört.

Guter Style, guter Sound und etwas Flüssiges für die Stimmung gehören für fast alle zu den «Essentials». Mehr anzeigen

Wer oft und gern auf Festivals geht, hat seine Rituale – und seine «Essentials», ohne die er oder sie am Open Air nicht sein kann. Für blue Music-Host ZZ Amparo sind das: Sonnenbrille, Kaugummi und «abgefüllter Vodka in einer PET-Flasche».

In Sachen flüssige Stimmungsmacher ist unser Host am Gurten in guter Gesellschaft. «Alkohol, Alkohol, Alkohol» – für die meisten Gurten-Gänger*innen ist klar, was es für eine gute Party auf dem Berner Hausberg braucht.

Guter Style – und guter Sound

Und sonst? Sonnenbrille und Sonnencreme sind weitere Must-haves. Klar bei diesem Wetter. Doch auch ein cooles T-Shirt, Glitzer oder einfach ein gutes Outfit gehören für viele dazu.

Und was darf auch nicht fehlen? Logo: «Ohne guten Sound läuft gar nichts!»

Aktuelles Liveprogramm vom Gurten auf blue Zoom 13. Juli 2023: Zian – 00.05 Uhr

15. Juli 2023: Lola Marsh – 18.35 Uhr

15. Juli 2023: Veronica Fusaro – 19.40 Uhr

15. Juli 2023: Lo & Leduc – 21 Uhr

16. Juli 2023: Andryy – 17.50 Uhr

16. Juli 2023: Steiner & Madlaina – 19.10 Uhr

16. Juli 2023: Nativ – 21.50 Uhr Mehr anzeigen

Diese Liste wird laufend aktualisiert und angepasst. Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Alle weiteren Infos zum Gurtenfestival findest du hier.