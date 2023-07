Stefanie Kloss von Silbermond: «Da musste ich beim Stagediven rabiater rangehen» Silbermond sind an ihren Konzerten nah an ihren Fans dran. «Schon mal was passiert beim Stagediven?», will blue Music Host Annina Frey wissen. «Einmal musste ich mal rabiater rangehen», sagt Sängerin Stefanie Kloss. 16.07.2023

Silbermond sind an ihren Konzerten nah an ihren Fans dran. «Schon mal was passiert beim Stagediven?», will blue Music Host Annina Frey wissen. «Einmal musste ich mal rabiater rangehen», sagt Sängerin Stefanie Kloss.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Moon&Stars 2023 findet vom 13. Juli bis zum 23. Juli 2023 in Locarno statt.

Die gute Nachricht für all jene Musikfans, die diesmal nicht ins Tessin pilgern können: blue Music überträgt die besten Livekonzerte.

Am Montag, 17. Juli, kannst du Newcomer Mishaal Tamer aus Saudi-Arabien um 20 Uhr miterleben. Bei Tom Odell kannst du um 20.30 Uhr gratis und bequem per Livestream dabei sein. Mehr anzeigen

Stefanie Kloss von der deutschen Poprock-Band Silbermond mag es, nah am Konzertpublikum zu sein.

Bei ihrem Gig am Moon&Stars in Locarno am Sonntagabend nahmen Silbermond ein Bad in der Menge. So spielten sie einige Songs von einer kleinen Bühne mitten auf der Piazza.

Stefanie Kloss hechtete in die Crowd und liess sich von ihren Fans zur kleinen Bühne transportieren.

«Immer alles glatt gelaufen?» will Annina Frey wissen

«Schon mal was passiert beim Stagediven?», will Annina Frey, Host blue Music, von Frontfrau Stefanie Kloss und ihrem Schlagzeuger Andreas «Nowi» Nowak wissen.

Einmal, bei Rock im Park 2005, da wurde es schwierig, sagt Kloss im Interview.

Was genau bei diesem Konzert passiert ist, das erfährst du im obigen Video. Zudem erzählen Silbermond, warum sie es noch immer lieben, auch in Streamingzeiten Alben herauszugeben.

Aktuelles Liveprogramm vom Moon&Stars auf blue Zoom* 14. Juli: Gölä , 22.10 Uhr

15. Juli: OneRepublic , 22.30 Uhr

16. Juli: Silbermond, 20.30 Uhr

17. Juli: Mishaal Tamer, 20 Uhr und Tom Odell um 20.30 Uhr

18. Juli: Joss Stone, 20.30 Uhr Mehr anzeigen

*Änderungen vorbehalten.

Mehr Videos aus dem Ressort

Moon&Stars-Headliner Gölä disst Klimakleber Moon&Stars-Headliner Gölä stoppt vor seinem Konzert auf der Piazza Grande für einen Talk mit Annina Frey im Büro von blue Music. Dabei kommt der Berner Sänger in Fahrt und disst Klimakleber und Influencer. 14.07.2023