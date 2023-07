Latin-Mania am Moon&Stars: «Wir haben für Ricky Martin 500 Franken bezahlt» In Locarno versammelte sich am Montag ein buntgemischtes Publikum, um Ricky Martin zu feiern. blue Music Host Annina Frey hat den Superfan gesucht und wollte zudem wissen, was hat der Konzertausflug gekostet? 18.07.2023

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Moon&Stars 2023 findet vom 13. Juli bis zum 23. Juli 2023 in Locarno statt.

Die gute Nachricht für all jene Musikfans, die diesmal nicht ins Tessin pilgern können: blue Music überträgt die besten Livekonzerte.

Am Dienstag, 18. Juli, kannst du Joss Stone ab 20.30 Uhr gratis und bequem per Livestream erleben. Mehr anzeigen

Kolumbianische und argentinische Flaggen auf der Piazza Grande. Wenn Ricky Martin in Locarno auftritt, dann lockt das Festivalgänger*innen von weit her an.

Ricky Martin und ein 50-köpfiges Sinfonie-Orchester auf der grossen Bühne gibt es nicht alle Tage.

Die Piazza Grande ist am Montagabend fest in den Händen lateinamerikanischer Aficionados.

Ricky Martin hat eine grosse und langjährige Fanbase

blue Host Annina Frey hat sich unter die Konzertgänger*innen gemischt und den Superfan gesucht. Zudem wollte sie wissen, wie viel der Ausflug ans Moon&Stars gekostet hat.

Die gute Nachricht: Annina Frey hat den Superfan auf der Piazza gefunden. Wer das ist, das siehst du im obigen Video.

Aktuelles Liveprogramm vom Moon&Stars auf blue Zoom* 14. Juli: Gölä , 22.10 Uhr

15. Juli: OneRepublic , 22.30 Uhr

16. Juli: Silbermond, 20.30 Uhr

18. Juli: Joss Stone, 20.30 Uhr Mehr anzeigen

*Änderungen vorbehalten.

