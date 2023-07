Mitsingen am Moon&Stars: Annina Frey macht den Ramazzotti-Härtetest in Locarno Volle Piazza für Eros Ramazzotti in Locarno. Annina Frey, blue Music Host, hat seine Fans getestet und wollte wissen, wie gut können sie «Se bastasse una canzone» singen? Eins vorab: Es ist ein Festival der schiefen Töne. 19.07.2023

Volle Piazza für Eros Ramazzotti in Locarno. Annina Frey, blue Music Host, hat seine Fans getestet und wollte wissen, wie gut können sie «Se bastasse una canzone» singen? Eins vorab: Es ist ein Festival der schiefen Töne.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Moon&Stars 2023 findet vom 13. Juli bis zum 23. Juli 2023 in Locarno statt.

Die gute Nachricht für all jene Musikfans, die diesmal nicht ins Tessin pilgern können: blue Music überträgt die besten Livekonzerte. Mehr anzeigen

Viel Italianità auf der Piazza Grande am Dienstagabend. Italosuperstar Eros Ramazzotti spielt seine Evergreens am Moon&Stars und begeistert damit seine Fans in Locarno.

Der 59-jährige Römer weiss, welche Zutaten es für ein chilliges Konzert braucht.

Seine Hits wie «Terra Promessa» oder «Adesso tu» kennt in Italien jedes Kind auswendig.

Doch wie textsicher sind seine Fans am Moon&Stars?

Annina Frey, blue Music Host, hat den ultimativen Ramazzotti-Test gemacht und den Singalong-Battle mit «Se bastasse una canzone» gemacht.

Das Ergebnis? Das siehst du im obigen Video.

Aktuelles Liveprogramm vom Moon&Stars auf blue Zoom* 14. Juli: Gölä , 22.10 Uhr

15. Juli: OneRepublic , 22.30 Uhr

16. Juli: Silbermond, 20.30 Uhr

18. Juli: Joss Stone, 20.30 Uhr Mehr anzeigen

*Änderungen vorbehalten.

