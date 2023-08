Blind-Date am Openair Gampel: «Wie faltest du dein WC-Papier?» – Was ist das für eine Frage! Was passiert, wenn man am Openair Gampel zwei Fremde zum Smalltalk gegenüber stellt? blue Music-Host Daniel Fanslau hat das soziale Experiment durchgeführt und Erstaunliches erfahren. Vorhang auf! 19.08.2023

Was passiert, wenn man am Openair Gampel zwei Fremde zum Smalltalk gegenüber stellt? blue Music-Host Daniel Fanslau hat das soziale Experiment durchgeführt und Erstaunliches erfahren. Vorhang auf!

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Openair Gampel findet vom 17. bis zum 20. August 2023 in Gampel VS statt.

Die gute Nachricht für all jene Musikfans, die diesmal nicht ins Wallis pilgern können: blue Music überträgt die besten Livekonzerte. Mehr anzeigen

So bunt das Line-Up vom Openair Gampel, so durchmischt das Publikum am Walliser Festival.

Hier treffen Mundart-Fans von Lo&Leduc auf Afficionados der Rap-Kultband Cypress Hill.

Ein perfektes Territorium für ein soziales Experiment, das hat sich auch Daniel Fanslau, Host bei blue Music gedacht.

Das Setup ist simpel: Man nehme zwei unbekannte Festival-Gänger*innen und stelle sie vis-à-vis, getrennt durch einen Vorhang. Dann lässt man diesen fallen und – Bühne frei für Festival-Smalltalk.

«Wie faltest du dein WC-Papier», will zum Beispiel ein Openair-Besucher von seinem Gegenüber wissen.

Das ganze Blinde-Date siehst du im obigen Video.

Aktuelles Liveprogramm vom Gampel auf blue Zoom* 17. August: Nova Twins, 21:50 Uhr , 22:10 Uhr; Cypress Hill, 23 Uhr

18. August: Ayliva, 22:45 Uhr

19. August: Years & Years, 20:05 Uhr ; Hecht, 21.15 Uhr

20. August: Stefanie Heinzmann, 18.35 Uhr Mehr anzeigen

*Änderungen vorbehalten.

Mehr Videos von blue Music

Naomi Lareine: «Shakiras Song hat mich immer genervt» R'n'B-Königin Naomi Lareine hat an ihrem Gampel-Gig bei blue Music-Host Daniel Fanslau im TV-Studio gehalten. Die Ex-Profikickerin hat WM-Songs bewertet und sie verrät, dass sie ein eigener Fussball-Song reizen würde. 18.08.2023