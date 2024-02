US-Chartstürmerin Cat Janice verliert Kampf gegen den Krebs

Im Alter von 31 Jahren ist die US-Sängerin Cat Janice gestorben. Bild: Instagram/Cat Janice

Ihre Geschichte bewegte Menschen weltweit: Nun hat die US-Sängerin Cat Janice im Alter von 31 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren. Sie hinterlässt ihren siebenjährigen Sohn – und einen Charthit als Vermächtnis.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die US-Sängerin Cat Janice hat den Kampf gegen den Krebs verloren und ist im Alter von 31 Jahren gestorben.

Ihren letzten Wunsch, mit einem Song in die Charts zu gelangen, konnte sie sich noch erfüllen.

Sie hinterlässt ihren siebenjährigen Sohn. Mehr anzeigen

Ihr Schicksal bewegte Menschen rund um den Globus: Zwei Jahre ist es her, dass die US-Sängerin Cat Janice eine erschütternde Krebsdiagnose erhielt. Ein seltener Hirntumor sollte fortan ihr Leben bestimmen, hielt sie aber nicht vom Musikmachen ab. Den Wunsch, mit einem Song an die Charts zu stürmen, konnte sie sich noch erfüllen. Nun hat Cat Janice den Kampf gegen den Krebs verloren. Sie starb mit 31 Jahren im Kreis ihrer Familie.

«Heute Morgen ist Catherine von ihrem Elternhaus aus, umgeben von ihrer liebevollen Familie, friedlich in das Licht und die Liebe ihres himmlischen Schöpfers eingetreten», teilte die Familie auf ihrer Instagram-Seite mit. Sie habe mitbekommen, wie sie mit ihrer Kunst «nie für möglich gehaltene Dinge erreichte», und ruhe in dem Wissen, «dass sie dank ihrer Musik weiterhin für ihren Sohn sorgen wird». Catherine Janice hinterlässt einen siebenjährigen Jungen namens Loren.

«Ein Moment, den ich niemals vergessen wollte»

Ihm verdankt die Künstlerin auch ihren Charthit «Dance You Outta My Head», der sie weltweit bekannt machte: Nach ihrer Diagnose Anfang 2022 sei der Song aus einem Augenblick des Glücks mit Loren heraus entstanden, wie sie in einem Interview mit einem Radiosender verriet: Die Idee zum Lied sei ihr gekommen, als sie an einem sonnigen Frühlingstag mit ihm getanzt habe – «ein Moment, den ich niemals vergessen wollte». Kurz vor ihrem Geburtstag Ende Januar veröffentlichte die Sängerin ihre Single.

Das Lied ging im Netz viral und wurde vor allem auf Tiktok zum grossen Erfolg. Viele Menschen gedachten mit «Dance You Outta My Head» ihrer an Krebs verstorbenen Liebsten. Schliesslich landete der Hit auf Platz 38 der Billboard-Charts – ein unerwarteter Erfolg für die talentierte Künstlerin. Mit dem Song habe sie «Freude und Spass verbreiten» wollen – also das, was sie sich im Kampf gegen den Krebs gewünscht habe, so Cat Janice.

Noch immer steht in der Beschreibung auf ihrem Instagram-Profil ein bewegender Satz: «You all gave me my one more moment alive».