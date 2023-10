Prinz William ist «total angewidert» von Diana-Szene

Prinz William soll hässig sein, dass im Netflix-Knüller «The Crown» die Unfallszene von Diana gezeigt wird. Chris Jackson/PA Wire/dpa

Prinz William soll «total angewidert» sein, von der letzten Staffel der Royal-Serie «The Crown». Der Grund? Netflix lässt Dianas Unfalltod nachspielen.

Am 16. November zeigt Netflix die sechste und finale Staffel von «The Crown».

In der beliebten Royal-Serie wird der Unfalltod 1997 von Diana thematisiert.

Prinz William soll darüber «total angewidert» sein.

Mit grosser Vorfreude erwarten die vielen Fans der Netflix-Serie «The Crown» den Start zur sechsten und letzten Staffel am 16. November 2023.

Weniger amused über den Staffelstart soll Prinz William sein.

Der Sohn von Prinzessin Diana soll laut «Watson.de» sogar «total angewidert sein».

Diana und Dodi sind in einem Teaserbild zu sehen

Die Beziehung von Prinzessin Diana (1961–1997) zu Dodi Al-Fayed (1955–1997) ist einer der neuen Handlungsstränge von «The Crown», auf die Netflix vor der sechsten Staffel mit einer Reihe von Bildern anspielt.

Eines der Bilder zeigt Diana (gespielt von Elizabeth Debicki, 33) im bunten Badeanzug, wie sie nachdenklich in die Ferne blickend an der Reling der Luxusyacht der Al-Fayeds lehnt. Weiter zeigt der Streamingdienst Diana als glückliche Mutter mit ihren beiden Söhnen.

Setaufnahme: Ein neues Foto von «The Crown» aus der sechsten und letzten Staffel zeigt Elizabeth Debicki als Diana und Khalid Abdalla als Dodi Al-Fayed in einer Limousine. Netflix

Und Diana gemeinsam mit Dodi (Khalid Abdalla, 41) in einer Limousine, möglicherweise ehe sie in den Tod rasen. Diana und ihr Partner starben am 31. August 1997, als ihr Auto in einem Tunnel in Paris verunglückte.

Auch für Schauspielerin Debicki sind Szenen belastend

Diana-Darstellerin Elizabeth Debicki erklärte in einer Mitteilung von Netflix: «Es ist eine wirklich einzigartige Herausforderung für eine Schauspielerin, diese speziellen Zeitgeschehnisse zu porträtieren.»

Sie habe sich auf Peter Morgans (60) Drehbuch «mit all seinen Emotionen verlassen». Die Schauspielerin, die schon in Staffel fünf als Diana zu sehen war, fügte hinzu: «Seine feinfühlige Interpretation ergibt für mich total Sinn. Denn die Ereignisse sind offensichtlich verheerend und belastend.»

