Prinzessin Kate wird für die nächsten knapp zwei Wochen im Spital verweilen. Aaron Chown/PA Wire/dpa

Die Prinzessin von Wales musste gestern ins Spital eingeliefert werden. Kate hatte eine Operation in der Bauchgegend und bleibt für zehn bis 14 Tage in einer Klinik in London.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinzessin Kate ist im Spital und musste sich einer Operation in der Bauchgegend unterziehen.

Der Eingriff sei gut verlaufen, berichtet der Palast.

Weitere Informationen folgen, sagt der britische Hof weiter. Mehr anzeigen

Prinzessin Catherine ist im Spital, das hat der britische Palast mitgeteilt. Sie musste schnellst möglich für eine Operation in der Bauchgegend eingeliefert werden, das berichtet «The Sun».

Die Operation sei zudem gut verlaufen, Kate werde noch zehn bis 14 Tage im Spital bleiben, schrieb der Kensington Palast weiter.

Die dreifache Mutter ist in einer Klinik in London, der Eingriff sei zudem geplant gewesen: «Die Prinzessin von Wales schätzt das grosse Interesse, doch hofft, dass die Öffentlichkeit für die Situation Verständnis zeigt, damit die Normalität für ihre Kinder gewährleistet sei. Auch werden medizinische Details privat bleiben.»

Der Palast werde weiter informieren, sollte es etwas Ausserordentliches zu berichten geben.

«Die Prinzessin entschuldigt sich für die Umstände und die entstandenen Verschiebungen ihrer anstehenden Pflichten.»

