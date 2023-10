Schauspieler Matthew Perry im Alter von 54 Jahren in L.A. verstorben STORY: Der Schauspieler Matthew Perry ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Der US-Amerikaner war unter anderem mit der Kultserie «Friends» bekannt geworden. Dort interpretierte er die Rolle des Chandler Bing, einem der sechs Protagonisten, der TV-Serie, die von 1994 bis 2004 gedreht, mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde. Perry sei leblos in einer Badewanne seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, zitierte die»Los Angeles Times« am Samstag aus Kreisen der Strafverfolgungsbehörden. Der Schauspieler litt jahrelang unter Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit und verbrachte mehrere Aufenthalte in Entziehungskliniken. Die Produktionsfirma «Warner Bros» würdigte Perry als unglaublich begabten Schauspieler. Man sei erschüttert über seinen Tod. 30.10.2023

Viele, die mit dem am Samstag tot aufgefundenen Schauspieler zusammengearbeitet haben, erinnern sich an einen witzigen, liebenswerten Menschen. Unter den Trauernden ist auch ein aktueller Regierungschef.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem plötzlichen Tod des US-kanadischen Schauspielers Matthew Perry hat die Gerichtsmedizin in Los Angeles eine Obduktion ausgeführt, aber die Todesursache noch nicht bekannt gegeben.

Der «Friends»-Star war am Samstagnachmittag (Ortszeit) tot in einem Whirlpool in seinem Haus gefunden worden, wie US-Medien berichteten. Perry wurde 54 Jahre alt.

In seiner 2022 veröffentlichten Autobiografie hatte der Schauspieler offen über seinen jahrzehntelangen Kampf gegen Alkohol-, Drogen- und Tablettensucht geschrieben.

Prominente Freunde und Weggefährten wie Gwyneth Paltrow, Morgan Fairchild und Justin Trudeau haben Abschied genommen.

Nach dem plötzlichen Tod des US-kanadischen Schauspielers Matthew Perry hat die Gerichtsmedizin in Los Angeles eine Obduktion ausgeführt, aber die Todesursache noch nicht bekannt gegeben. Die Behörde teilte laut «People.com» am Sonntag (Ortszeit) mit, dass das Ergebnis einer toxikologischen Analyse noch ausstehe. Der «Friends»-Star war am Samstagnachmittag (Ortszeit) tot in einem Whirlpool in seinem Haus gefunden worden, wie US-Medien berichteten. Perry wurde 54 Jahre alt.

Es gebe bei Perrys Tod keinen Hinweis auf ein Verbrechen, berichtete die «New York Times» und bezog sich dabei auf Captain Scot Williams von der Polizei in Los Angeles. In seiner 2022 veröffentlichten Autobiografie hatte der Schauspieler offen über seinen jahrzehntelangen Kampf gegen Alkohol-, Drogen- und Tablettensucht geschrieben.

Perrys Mutter, sein leiblicher Vater und sein Stiefvater waren am Samstagabend laut «TMZ.com» am Haus des Schauspielers eingetroffen. In einer Mitteilung äusserte sich die Familie am Sonntag zu dem «tragischen Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders». Matthew habe der Welt «als Schauspieler und als Freund» so viel Freude gebracht, zitierte «People.com» aus dem Statement.

Gwyneth Paltrow teilt Erinnerungen an Romanze mit Perry

«Friends» wurde Perrys grösster Erfolg. Der 90er-Jahre-Hit dreht sich um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult. Für die Sondersendung «Friends: The Reunion» kamen 2021 alle sechs Hauptdarsteller – Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc und Lisa Kudrow – noch einmal zusammen.

Zahlreiche Fans und Stars bekundeten ihre Bestürzung und Trauer über Perrys plötzlichen Tod, darunter die Schauspielerinnen Shannen Doherty (52) Selma Blair (51) und Mira Sorvino (56).

Gwyneth Paltrow (51) teilte am Sonntag auf Instagram ihre Erinnerungen an eine Romanze mit Perry im Jahr 1993, noch bevor er als Chandler Bing in der Kultserie «Friends» berühmt wurde. «Es war ein magischer Sommer», schrieb die Oscar-Preisträgerin. Er sei «so lustig und so süss» gewesen. Sie sei nun «super traurig», wie so viele andere Menschen auch.

«Wir sind schockiert und zutiefst betrübt über das Ableben unseres geliebten Freundes Matthew», schrieben die «Friends»-Mitschöpfer Marta Kauffman und David Crane sowie der ausführende Produzent Kevin Bright am Sonntag (Ortszeit) in einer gemeinsamen Erklärung. «Er war immer der lustigste Mensch im Raum.»

Morgan Fairchild ist «untröstlich»

Morgan Fairchild, die in «Friends» die Mutter des von Perry verkörperten Chandler spielte, schrieb auf der Plattform X (ehemals Twitter), dass sie «untröstlich über den frühen Tod meines <Sohnes>Y» sei. «Der Verlust eines so brillanten jungen Schauspielers ist ein Schock. Ich sende Liebe und Beileid an seine Freunde und Familie, besonders an seinen Vater», so Fairchild. Sie hatte auch mit Matthew Perrys Vater, dem Schauspieler John Bennett Perry, in mehreren Fernsehserien zusammengearbeitet.

I’m heartbroken about the untimely death of my “son”, Matthew Perry. The loss of such a brilliant young actor is a shock. I’m sending love & condolences to his friends & family, especially his dad, John Bennett Perry, who I worked with on Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthew pic.twitter.com/QWMsBVJEAr — Morgan Fairchild (@morgfair) October 29, 2023

Maggie Wheeler, die in «Friends» Chandlers Freundin Janice spielte, schrieb: «Die Freude, die du in deinem viel zu kurzen Leben so vielen Menschen bereitet hast, wird weiterleben. Ich fühle mich durch jeden kreativen Moment, den wir geteilt haben, sehr gesegnet.»

Kanadischer Premier trauert um Schulkollegen

Auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau trauert. Er ging mit Perry zusammen zur Grundschule, Perrys Mutter arbeitete als Pressesprecherin für Trudeaus Vater Pierre Trudeau während dessen Zeit als Premierminister. «Ich werde nie die Schulhofspiele vergessen, die wir gespielt haben, und ich weiss, dass Menschen auf der ganzen Welt nie die Freude vergessen werden, die er ihnen gebracht hat», würdigte Trudeau seinen Freund aus Kindertagen auf X. «Danke für die vielen Lacher, Matthew. Du wurdest geliebt – und wir werden dich vermissen.»

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2023

