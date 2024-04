Rebel Wilson packt in Biografie über Drogen-Orgie mit Royal aus

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson hat kürzlich ihre Biografie veröffentlicht. Darin schreibt Wilson, dass sie von einem Royal zu einer Drogen-Orgie eingeladen wurde. Ennio Leanza/Keystone/dpa

Hollywoodstar Rebel Wilson packt in ihrer neuen Autobiografie aus. Sie verrät, dass sie von einem Royal zu einer Drogen-Orgie eingeladen wurde und macht ein paar Angaben zur Person.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die australische Schauspielerin Rebel Wilson («Pitch Perfect») hat kürzlich eine Autobiografie mit dem Titel «Rebel Rising» veröffentlicht.

Die 44-Jährige verrät in ihren Memoiren, dass sie ein britischer Royal zu einer Drogen-Orgie eingeladen hat. In ihrem Buch gibt sie Hinweise auf die mysteriöse Person.

Das britische Königshaus zittert vor weiteren Enthüllungen. Mehr anzeigen

Das britische Königshaus kommt nicht nur Ruhe. Für Aufregung sorgt dieses Mal die kürzlich erschienene Autobiografie von Rebel Wilson.

Die 44-Jährige schreibt in «Rebel Rising», sie sei 2014 von einem Mitglied des britischen Königshauses zu einer Drogenorgien-Party eingeladen worden. Die Fete hat in der Miet-Villa eines Tech-Giganten stattgefunden.

Der Royal habe sie «in letzter Minute zur Party eines Tech-Milliardärs» eingeladen, schreibt «Bild.de». Kurz zuvor habe das mysteriöse Mitglied des Königshauses einem Freund gesagt: «Wir brauchen mehr Frauen.»

Tabletts voller Drogen und Meerjungfrauen im Pool

Die Party mit Akrobaten, die auf Pferden kämpften, sei aus dem Ruder gelaufen, schreibt Wilson weiter in ihren Memoiren. In der Miet-Villa des Tech-Gurus gab es einen Pool, der mit Frauen in Meerjungfrauen-Kostümen voll gewesen sei.

Der Royal sei an der Party vergnügt herumgetanzt. Dort seien auf einem Tablett Drogen herumgereicht worden, die aussahen wie Desserts. Diese seien für eine Orgie gedacht gewesen. Wilson verrät im Buch: «Jetzt ergab die Bemerkung des Windsors, dass mehr Mädchen benötigt würden, viel mehr Sinn.»

Royal-Namen verrät Rebel Wilson nicht

Wer der britische Royal genau sei, das schreibt die Schauspielerin nicht. Sie gibt aber ein paar Hinweise zur Person.

Zurzeit der Party, die 2014 stattfand, sei er «Fünfzehnter oder Zwanzigster der britischen Thronfolge» gewesen.

Zum Vergleich: Prinz Louis (6) steht hinter seinem Vater Prinz William und seinen älteren Geschwistern Prinz George und Prinzessin Charlotte in der britischen Thronfolge derzeit an vierter Stelle.

