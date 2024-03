Spricht Kate ihre Gesundheit bald selbst an?

Die Auszeit aufgrund ihrer Gesundheit sorgt weiterhin für wilde Spekulationen, weil der Palast keine genaueren Angaben zu Kates Zustand macht. Adam Davy/PA Wire/dpa

Prinzessin Kate wird ihre Gesundheit bei der offiziellen Rückkehr ansprechen, das spekulieren verschiedene britische Medien. Bisher hielt sich der Palast zu Gesundheitsupdates bedeckt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Gesundheit von Prinzessin Kate beschäftigt die Öffentlichkeit seit ihrer Bauch-Operation am 16. Januar.

Der Kensington Palast beharrt weiterhin darauf, man würde informieren, sollte es etwas Wichtiges zum Fall geben.

Ein Insider behauptet nun, Kate werde ihre Genesung wohl erst selbst ansprechen – eventuell an einem ihrer zukünftigen Termine. Mehr anzeigen

Die Prinzessin von Wales ist seit ihrer Bauch-Operation am 16. Januar ausser Gefecht und nimmt keine offiziellen Termine der Royal-Family wahr. Da der Palast keine Details zum Eingriff öffentlich gemacht hat, schwirren nach wie vor viele Spekulationen um die Gründe herum.

Jene sind noch eskaliert, als Kate zum Muttertag ein bearbeitetes Foto von sich und ihren Kindern gepostet hat. Sofort fiel es dem Netz auf und die 42-Jährige entschuldigte sich dafür.

Wie «The Sunday Times» schreibt, soll ein Insider Bescheid darüber wissen, was William (41) und Kate bei ihrer Rückkehr ansprechen werden. So soll das Paar Details zur Operation und der Genesung bekanntgeben – allerdings werden sie dies nach eigenem Dafürhalten tun.

«Sie öffnen sich am ehesten, wenn sie mit der Öffentlichkeit in Kontakt treten. Ich kann mir vorstellen, dass die Prinzessin ihre Operation in diesem Zusammenhang anspricht – wenn sie es tut, dann so», sagt die Quelle.

Rückkehr vermutlich am 17. April

Das Thronfolger-Paar wird zudem erst selbst Stellung nehmen, wenn sie sich dazu bereit fühlten – das könne direkt bei Kates erstem Auftritt nach der Auszeit sein oder erst später. «Dazu gedrängt werden, können sie nicht», so der Insider.

Das Interesse an der britischen Royal-Family ist weltweit gross. Der Kensington Palast lässt sich davon allerdings nicht beirren und beharrt darauf, Informationen zur Gesundheit von Kate nur zu veröffentlichten, wenn es «von Bedeutung» ist.

Bisher hat er einfach verlauten lassen, es gehe der Prinzessin gut. Eine Rückkehr zu den offiziellen Pflichten wird es für Kate wahrscheinlich am 17. April geben – da enden auch die Schulferien ihrer Kinder.

