Prinzessin Kate entschuldigt sich für Wirbel um bearbeitetes Foto Das Foto, um das es geht, wurde nach Angaben des Kensington-Palastes vorige Woche vom britischen Thronfolger Prinz William aufgenommen. Es zeigt Prinzessin Kate, umgeben von ihren Kindern. Das Foto sorgte für grosses Interesse, da Kate seit dem ersten Weihnachtstag nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten ist. 11.03.2024

Catherine, Princess of Wales, versuchte sich in den vergangenen Jahren immer wieder als royale Hof-Fotografin. Der Eklat um ihr Muttertags-Bild könnte zur Folge haben, dass diese Familientradition nun in Gefahr ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es ist eine Familientradition im Kensington-Palast: Catherine , Princess of Wales, betätigt sich seit Jahren regelmässig als royale Hof-Fotografin.

Zum diesjährigen Muttertag wollte Kate der Öffentlichkeit mit einem neuen Bild von sich und ihren drei Kindern eine Freude machen.

In der Folge zogen mehrere internationale Nachrichtenagenturen das Foto wegen Manipulationsverdachts zurück.

Autorin und Royal-Expertin Ingrid Seward glaubt nun, dass durch das aktuelle PR-Debakel die Tradition der royalen Familienbilder in Gefahr sein könnte. Mehr anzeigen

Es ist eine Familientradition: Catherine, Princess of Wales, versuchte sich in den vergangenen Jahren immer wieder als royale Hof-Fotografin.

Ihre Bilder wurden danach jeweils den Medien zur Verfügung gestellt – etwa zu den Geburtstagen der drei Kinder.

Zum diesjährigen Muttertag wollte Kate ihren Fans mit einem neuen Bild eine Freude machen. Dieser Plan ging nicht auf – nicht zuletzt deshalb, weil die Prinzessin etwas tat, was viele Menschen mit Bildern auf Instagram tun: Sie bearbeitete es.

In der Folge zogen mehrere internationale Nachrichtenagenturen die Fotografie von Prinzessin Kate und ihren drei Kindern Charlotte, George und Louis wegen Manipulationsverdachts zurück.

Die jahrelang gepflegte Familientradition ist in Gefahr

Eine Royal-Expertin glaubt nun, dass durch dieses unschöne Nachspiel und das aktuelle PR-Debakel die jahrelang gepflegte Familientradition in Gefahr sein könnte.

«Vielleicht beschliessen William und Kate, dass es die Mühe nicht wert ist, ihre eigenen Fotos zu machen und sie an die Medien weiterzugeben?», erklärt Autorin Ingrid Seward in der englischen Zeitung «Mirror». Und weiter: «Es könnte eine weise Vorsichtsmassnahme sein.»

Seward erinnert an die Kindheit von Prinz William. Als er noch klein war, hätten seine Eltern Charles und Diana jeweils einigen Fotografen und Kameraleuten den Zutritt zum ummauerten Garten im Kensington-Palast gewährt.

«Die Presseleute fotografierten den kleinen Will und die Bilder wurden an Zeitungen, Agenturen und Fernsehsender verteilt. Das hat gut funktioniert.»

Später habe Diana immer wieder ihren Lieblingsfotografen Tim Graham beauftragt, Bilder für besondere Anlässe aufzunehmen. «Seine Bilder wurden an alle Medien verteilt, die sie haben wollten», erklärt Ingrid Seward im «Mirror». Dabei sei es nie zu Problemen gekommen.

Seward: «Kate hätte sich nicht entschuldigen müssen»

Das aktuelle Muttertags-Bild bereite der Königsfamilie zu viel Ärger, glaubt Ingrid Seward. «Die Princess of Wales hätte sich nicht dafür entschuldigen müssen, dass sie uns allen ein wunderschönes Foto zur Verfügung gestellt hat, auch wenn es von ihrem Mann aufgenommen wurde.»

Und weiter: «Da sich die sozialen Medien auf die Geschichte von Kates langer Genesung stürzten, bekam das veröffentlichte Foto eine grosse Bedeutung.» Deshalb hätte das Bild, so Seward, vor Veröffentlichung am Muttertag auf jeden Fall genau überprüft werden müssen – auch um die Prinzessin zu schützen.

Natürlich würden Fotos nachbearbeitet. Aber dieses Bild sei von so grosser Bedeutung. «Es sollte der Welt beweisen, dass Kate sich gut von ihrer Bauch-Operation erholt hat. Als sich herausstellte, dass der Schnappschuss durch Photoshop verändert worden war, wurde seine Echtheit infrage gestellt», fasst die Royal-Expertin im «Mirror» zusammen.

Das nächste Geburtstagskind der Familie Waleses ist Prinz Louis. Er wird am 23. April 2024 sechs Jahre alt. Sein Geburtstagsporträt werde, glaubt Ingrid Seward, viel darüber verraten, wie William und Kate künftig mit den Bildern ihrer Familie umgehen werden.

