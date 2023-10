Vincent Gross: «Es war der totale Psycho-Terror»

«Die Show war der totale Psycho-Terror. Das Spiel war nie zu Ende»: Vincent Gross, Sieger der neuen RTL-Show «Die Verräter —Vertraue Niemandem!» Bild: RTL

Sechs Prominente kämpften in der neuen RTL-Show «Die Verräter —Vertraue Niemandem!» am Finalabend um den Sieg. Am Ende legte der Basler Sänger Vincent Gross alle rein – und entschied die Show für sich.

«Es war eine riesige Last, die von mir gefallen ist. Ein unbeschreibliches Gefühl», sagt Vincent Gross im «Blick» über den Gewinn der neuen RTL-Show «Die Verräter —Vertraue Niemandem!», die bereits im vergangenen Mai aufgezeichnet worden ist.

Das Konzept hinter dem TV-Krimi: 16 Prominente treffen sich in einem französischen Schloss. Danach werden drei Kandidat*innen von Moderatorin Sonja Zietlow dazu erkoren, die Verräter zu spielen.

Während des Spiels sind viel Taktik und eiskalte Manöver gefragt. Wer die Verräter*innen errät, geht als Sieger der TV-Show hervor.

Mariella Ahrens: «Sag mir bitte, dass du eine Loyale bist»

Am Ende des Finales von «Die Verräter —Vertraue Niemandem!» schafften es Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack und Vincent Gross, sich die Siegprämie von 46'500 Euro zu sichern. Damit gewannen zwei Verräter die Show.

Mariella Ahrens von den Loyalen hatte es auch ins Finale geschafft. Dort sorgte die Schauspielerin mit ihren Entscheidungen dafür, dass Duo Woitschack und Gross triumphierten. Bis zum Schluss hatte Ahrens keine Ahnung, dass ihre beiden Finalgegner Verräter waren.

Mariella Ahrens (rechts) kann nicht glauben, dass sie derart auf «Die Verräter»-Kandidaten Anna-Carina Woitschack und Vincent Gross reingefallen ist. Bild: RTL/Stefan Gregorowius

Anna-Carina Woitschack schaffte es, wie bereits in den Sendungen davor, immer wieder gekonnt von ihrer Person abzulenken. Vincent Gross stand ihr derweil treu zur Seite. «Ich habe immer in meinem Wertesystem versucht, loyal zu handeln», so der Sänger.

Ahrens meinte gar in der letzten Folge zu Woitschack: «Sag mir bitte, dass du eine Loyale bist.» Deren Antwort zeigte vermeintlich, dass die Schauspielerin bei ihr in Sicherheit sein konnte: «Alles andere würde mir auch schwer zu schaffen machen.»

Vincent Gross: «Es war der totale Psycho-Terror»

«Für mich war es einfacher, am Schluss Verräter zu sein, weil ich da schon wusste, wie es ist, zu den Loyalen zu gehören», sagt Vincent Gross im Interview mit dem «Blick». «Trotzdem war es der totale Psycho-Terror. Das Spiel war nie zu Ende.»

In zwei Wochen hat er über sieben Kilogramm verloren. Selbst beim Abendessen, als es den Protagonist*innen verboten war, über das Spiel zu sprechen, wurde das Verhalten der anderen genaustens analysiert.

Geholfen habe ihm dabei, so der 27-Jährige, auch sein Wissen aus seinen drei Semestern Psychologie-Studium an der Universität Basel.

