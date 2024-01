Cora Schumacher hat am dritten Tag des RTL-Dschungelcamps das TV-Abenteuer aufgegeben. RTL

Schon am dritten Tag des RTL-Dschungelabenteuers hat Ex-Rennfahrerin Cora Schumacher das Camp freiwillig verlassen. Doch warum? Jetzt ist klar: Cora Schumacher hat gesundheitliche Probleme.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ex-Rennfahrerin, Moderatorin und Model Cora Schumacher (47) hat als erste Kandidatin das RTL-Dschungelcamp freiwillig verlassen – nach nur drei Tagen.

Doch warum ist Schumacher aus der lukrativen RTL-Show ausgestiegen?

Cora Schumacher ist gesundheitlich angeschlagen. Mehr anzeigen

Kaum sind die ekligen Dschungel-Spiele der RTL-Show in Australien gestartet, schon ist die erste Kandidatin freiwillig raus.

Ex-Rennfahrerin Cora Schumacher, Ehefrau von Ralf Schumacher, hat sich schon am dritten Tag von der RTL-Show freiwillig verabschiedet.

Dabei haben die Zuschauer*innen vorerst das Drama um Cora Schumacher gar nicht mitbekommen.

Weder ihr Exit-Schrei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», noch ihre letzten Minuten im Camp wurden in der stark gekürzten Sendung am Sonntag gezeigt, schreibt der «Bild»-Reporter, der zurzeit in Australien vor Ort ist.

Das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen kommentierten Schumachers Aus mit knappen Worten: «Cora Schumacher hat kurz vor dieser Live-Sendung das Camp verlassen!»

Cora Schumacher ist gesundheitlich angeschlagen

Doch warum lässt Cora Schumacher die Show schon am dritten Tag sausen? Winken den Teilnehmer*innen doch lukrative Gagen bis zu 500'000 Euro (ca. 492'700 Franken).

Die «Bild»-Zeitung berichtet, dass Cora Schumacher gesundheitlich angeschlagen ist.

Anfang Dezember hat sie sich mit dem Coronavirus angesteckt und war wochenlang schwer krank. Erst vor Weihnachten war ihr Test wieder negativ und konnte sie nach Australien reisen.

Zeit, um sich mental aufs RTL-Abenteuer vorzubereiten, hatte Cora Schumacher nicht.

Dazu kommen weitere körperliche Beschwerden. Die deutsche Zeitung hat aus Produktionskreisen erfahren, dass Cora Schumacher unter den Folgen eines schweren Bandscheibenvorfalls leidet, den sie sich in ihrer aktiven Zeit als Rennfahrerin zugezogen hat.

Darum konnte Cora Schumacher auch nicht an den Prüfungen im Dschungelcamp teilnehmen.

Heulkrampf im Dschungeltelefon-Kabäuschen

Doch bevor Cora Schumacher dem Camp definitiv Adieu sagte, sprach sie noch mit Kandidat Mike Heiter. Er eilte zu Schumacher, die in der Liege sass und wollte wissen: «Was ist los?»

Da gab es für Cora Schumacher kein Halten mehr. Sie schüttelte energisch den Kopf und sagte: «Ich halt das nicht mehr aus! Ich will nicht mehr. Ich will jetzt hier raus, jetzt, jetzt, jetzt, sofort.»

Darauf weinte die 47-Jährige hemmungslos im Dschungeltelefon-Häuschen. «Bild» berichtet, dass sie dort den Satz schrie: «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»

Damit gab es für Cora Schumacher kein Zurück mehr – und das Dschungelcamp für sie nur noch Geschichte.

