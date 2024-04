William und Kate fürchten sich vor dem Thron

Prinzessin Kate erholt sich von einer Bauch-OP. Der Palast in London tut sich schwer mit der Kommunikation nach aussen. Chris Jackson/AP/dpa

Prinz William und Prinzessin Kate haben aufgrund der Krebsdiagnose von Charles «grosse Angst» davor, das Königspaar zu werden. Die Thronfolge sei für sie realer geworden, sagt ein Royal-Experte.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit der Krebs-Diagnose von König Charles III. ist die Thronfolge für William und Kate präsenter geworden.

Eine Royal-Expertin sagt, dies löse im Ehepaar Ängste aus, da sie selbst momentan gesundheitlich zu kämpfen haben – und die Royals unterbesetzt sind.

Der allgemeine Eindruck vom Monarchen sei aber ein positiver, Charles scheint es gutzugehen. Mehr anzeigen

Der Monarch wird weiterhin wegen seiner Erkrankung behandelt, die im Januar diagnostiziert worden ist. Auch die Prinzessin von Wales ist ausser Gefecht wegen ihres Kampfs gegen den Krebs – die Royal-Family ist momentan schlicht unterbesetzt.

William (41) ist der nächste König, dabei wird er von Kate (42) unterstützt, die wegen ihrer Rolle ebenfalls neue Verpflichtungen haben wird.

Der Gedanke an diesen künftigen Schritt verursache bei dem Ehepaar «grosse Angst», das schreibt der «Mirror» und zitiert dabei die ehemalige «Vanity Fair»-Autorin Tina Brown: «Die Krebsdiagnose von Charles hat Catherine und William plötzlich in beängstigende Nähe des Throns gebracht. Diese Aussicht, hat man mir gesagt, erfüllt sie beide mit Angstgefühlen.»

Charles zeigt sich stark für Nation und Menschen

Jedoch mache man sich weniger Sorgen um Charles, seit er an Ostern in der St-George-Kapelle aufgetreten ist: «Es sieht so aus, als ginge es ihm gut – das freut mich. Er ist nicht nur für sich selbst stark, sondern auch für seine Nation und Menschen rund um die Welt.»

In dieser Krisenzeit wuseln die royalen Offiziellen noch mehr herum als sonst. Und das würde bei Williams Regentschaft nicht anders aussehen – da Kate und Charles wohl noch eine Weile an der Seitenlinie verbringen müssen, so Tom Sykes, ein Royal-Korrespondent.

Bisher haben der Kensington- oder Buckingham-Palast noch keine Angaben zur Krebsform öffentlich mitgeteilt.

