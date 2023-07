Um 22.30 Uhr gehts los: Das Konzert von Rea Garvey am Zermatt Unplugged.

Die schönste Piazza der Schweiz wird wieder zum Openair Moon&Stars: Keine Zeit, nach Locarno zu reisen? Du kannst heute Silbermond mit ihren vielen Hits, unter anderem «Irgendwas bleibt», gratis und live erleben.

Das Moon&Stars 2023 findet vom 13. Juli bis zum 23. Juli 2023 in Locarno statt.

Die gute Nachricht für all jene Musikfans, die diesmal nicht ins Tessin pilgern können: blue Music überträgt die besten Livekonzerte.

blue Music überträgt heute, 16. Juli, das Live-Spektakel von Silbermond ab 20.30 Uhr – geniesse es bequem von Zuhause aus.

Schon beim Soundcheck auf der Piazza Grande wird schnell klar, Stefanie Kloss, und ihre Band sind eingespielte Profis, die schon an vielen Schweizer Festivals aufgetreten sind und genau wissen, wie man ein Festivalpublikum begeistert.

Die deutsche Band kann dabei auf viele Hits zurückgreifen. «Das Beste», «Irgendwas bleibt», «Symphonie» sind nur einige.

Dazu kommt das frisch gebackene Album «Auf Auf» aus der Musik-Stube von Stefanie Kloss und ihren Bandmates.

«Auf Auf» hält sich strikt an das bewährte Erfolgskonzept: Pop-Songs mit deutschen Texten, die zwischen rosa-roter Brille und Weltschmerz hin und herpendeln, schreibt das Musikportal «laut.de» über das neue Werk von Silbermond, das dieses Jahr erschienen ist. Es ist das siebte Studio-Album der deutschen Poprockband aus Bautzen, Sachsen.

Im neuen Song «Wenn's am Schönsten ist» geht es darum, im Hier anzukommen. Dabei steht das Sprichwort «Man soll gehen, wenn es am schönsten ist». Oder wie Stefanie Kloss singt im Lied: «Guck ma in den Himmel , sie spielen den Sonnenuntergangsfilm. Ich denk mir hey hey hey, Ich hau hier nur ab gegen meinen Willen. Und ich schliess meine Augen und weiss: Will grad nirgend woanders sein.»

Eine passende Songpassage für den Sonntagabend mit Silbermond auf der schönsten Festival-Piazza der Schweiz.

Aktuelles Liveprogramm auf blue Zoom 14. Juli: Gölä und Band , 22.10 Uhr

15. Juli: OneRepublic, 22.30 Uhr

16. Juli: Silbermond, 20.30 Uhr

17. Juli: Mishaal Tamer, 20 Uhr und Tom Odell, 20:30 Uhr

Änderungen vorbehalten.