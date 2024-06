Zahlen, Fakten, Kuriositäten: Was du noch nicht über Donald Duck wusstest Die beliebteste Ente der Welt wird 90 Jahre alt! Trotz seiner wechselhaften Stimmungen (oder gerade deswegen) – haben Generationen von Kindern Donald Duck ins Herz geschlossen. Obwohl seit Jahrzehnten im TV und in unzähligen Comic-Büchern zu sehen, hält der schräge Vogel noch jede Menge Überraschungen parat. Bild: Disney Choleriker vom Reissbrett: Um der netten, bodenständigen Art von Micky Maus etwas entgegenzusetzen, schufen die Zeichner von Disney einen Charakter, der eher aufbrausend und alles andere perfekt war: Donald Duck. Bild: Disney So begann alles: Am 9. Juni 1934 feierte Donald Duck seine Premiere. Choleriker, Pechvogel – und dennoch ein Star: Donald Duck wird am 9. Juni 90 Jahre alt. Zeit, eine Entenschnute zu ziehen und die Biografie des bekanntesten Erpels der Welt zu durchleuchten.

SDA/tsch Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Choleriker, Pechvogel – und dennoch ein grosser Star: Die Comicfigur Donald Duck wird am Sonntag, 9. Juni, 90 Jahre alt.

In seinem ersten Film «The Wise Little Hen» spielte Donald Duck nur eine Nebenrolle.

Neben Micky Maus mauserte sich die Disney-Ente aber schnell zum Star mit Fans in aller Welt. Mehr anzeigen

In seinem ersten Film «The Wise Little Hen» hatte Donald Duck nur eine Nebenrolle. Das ist nun 90 Jahre her. Neben Micky Maus mauserte sich die Disney-Ente schnell zum Star mit Fans in aller Welt.

Aber wer weiss eigentlich, wie Donald mit Zweitnamen heisst, warum er so aufbrausend ist und wer eigentlich seine Eltern sind? All das und noch mehr irre Fun-Facts verraten wir in der Galerie ...

Den «Walk of Fame»-Stern gab's erst mit 70

Die wohl berühmteste Ente der Welt hinkt der berühmtesten Maus immer ein wenig hinterher. Micky Maus war gerade mal 50 Jahre alt, als sie 1978 als erste Comic-Figur auf Hollywoods «Walk of Fame» mit einer Sternenplakette verewigt wurde.

Donald Duck musste bis zum 70. Jubiläum warten, ehe dem Disney-Enterich 2004 diese Ehre zuteil wurde.

1934 war in den USA der erste Zeichentrickfilm mit der tollpatschigen Comic-Ente erschienen. In «The Wise Little Hen» war Donald Duck nur eine Nebenfigur, aber es war der Beginn seines Siegeszugs rund um die Welt.

Seine Unvollkommenheit macht Donald so beliebt

Micky Maus, der 1928 in dem Kurzfilm «Steamboat Willie» seine Premiere feierte, war in den 30er Jahren bereits ein Kassenschlager. Sein Erfinder Walt Disney wollte der eher braven Maus eine neue Figur zur Seite stellen: Donald sah niedlich aus, konnte aber jähzornig und stinkfaul sein.

Ein Pechvogel mit Missgeschicken und Wutausbrüchen – vielleicht machten ihn gerade seine menschlichen Unvollkommenheiten in aller Welt so beliebt.

Und dann ist da noch seine grosse Sippschaft in Entenhausen, ebenfalls aus der Feder des legendären US-Zeichners Carl Barks: der reiche Geizkragen-Onkel Dagobert Duck, die drei kleinen Neffen Tick, Trick und Track, die hübsche Freundin und Dauerverlobte Daisy und der erfinderische Daniel Düsentrieb.

Uff, ächz, seufz – die Sprache von Donald Duck

Ob Anders And in Dänemark, Kalle Anka in Schweden, Paolino Paperino in Italien oder Donald Duck – auch ausserhalb von Hollywood hat die Ente viele Fans.

Die in Rostock geborene Übersetzerin Erika Fuchs (1906 bis 2005) legte der Ente als Chefredakteurin des «Micky Maus»-Hefts ab den 1950er Jahren die deutschen Worte in den Schnabel. Mit verkürzten Ausdrücken wie «Grübel», «Juchz» oder «Freu» erfand sie eine eigene Comic-Sprache für die Hefte, die Linguisten später als sogenannte Erikative adelten.

Forschung zum Erpel-Stammbaum

Hartgesottene Donald-Duck-Fans, die sich Donaldisten nennen, gründeten 1977 die «Deutsche Organisation nichtkommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus».

Donald Duck mit seinem Schöpfer Walt Disney. Getty Images

Der Alltag und die Abenteuer des «kleinen Herrn Duck» lägen ihnen am Herzen, schreiben die D.O.N.A.L.D.-Mitglieder auf ihrer Webseite. Sie tauschen sich bei Stammtischen und auf Tagungen über das Entenphänomen aus.

Propaganda-Einsatz in jungen Jahren

1943 gab Donald Duck seinen Entenschwanz auch für einen Anti-Nazi-Propagandafilm her. In «The Fuehrer's Face» sieht er sich wie in einem Alptraum als Arbeiter, der am Fliessband für die Nazis Bomben montiert.

Der Film brachte Disney einen Oscar für den besten animierten Kurzfilm ein. Nicht einmal zehn Jahre war Donald Duck damals alt. Und nun ist die Ente mit dem zweiten Vornamen Fauntleroy bereits 90.

Was würde Donald wohl dazu sagen? Vielleicht «Uff, ächz, seufz».

