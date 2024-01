Irina Beller: «Im Zug kann ich so viel Champagner trinken, wie ich will»

Kommentar überflüssig!!! Warum wird solchen Leuten noch Aufmerksamkeit, resp. Raum in der Presse gewährt?

Wenn sie ihren Ausweis nicht hätte abgeben müssen, würde sie jetzt nicht so positiv über das Zugfahren den Medien mitteilen. Alles nur Show und sonst nichts.

Warum wird Frau Beller immer wieder in den Medien gebracht. Hat sie ausser Geld ausgeben von anderen Personen, schon mall was geleistet? Es ist schade dass man solchen Personen immer wieder eine Plattform bietet. Es gäbe Weissgott andere Themen über die man berichten könnte.

rolemaspalomas

Typisch Jetset !! Gibt zu denken,"nimmt gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer in Kauf" als Dank werden sie noch in den Medien Glorifiziert!!!!

Wo ist unsere Gesellschaft gelandet ?????? Last Generation darf sich freuen--

den richten Namen haben sie ja schon.