Eine deutsche Studentin ist in Neapel ums Leben gekommen. Die 27-Jährige kollidierte im Zentrum der süditalienischen Grossstadt mit einem Müllwagen.

Bei einem Verkehrsunfall in Neapel ist italienischen Medienberichten zufolge eine deutsche Studentin ums Leben gekommen. Die 27-Jährige sei in der Nacht auf Montag mit einem gemieteten Fahrrad auf einer Strasse unweit der Piazza Cavour im Zentrum der süditalienischen Grossstadt mit einem Müllwagen kollidiert, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die lokale Polizei. Die junge Frau ist demnach schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, erlag dort jedoch am Vormittag ihren Verletzungen.

Alkoholtest beim Fahrer

Der genaue Hergang des Unfalls ist bisher unklar und wird von den zuständigen Behörden untersucht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Deutsche möglicherweise einen plötzlichen Richtungswechsel vollzogen haben, sodass der Fahrer des Müllwagens nicht mehr ausweichen konnte. Der Fahrer wurde noch am Ort des Geschehens einem Alkoholtest unterzogen, wie Ansa weiter meldete. Angaben zu den Ergebnissen gab es zunächst nicht.

Beileid der Stadt Neapel

Die Stadt Neapel bekundete in einer Mitteilung ihr Beileid: «Wir sind zutiefst betrübt über den tragischen Unfall mit einem Fahrzeug der städtischen Mullabfuhr, bei dem eine junge ausländische Fahrradfahrerin ihr Leben verloren hat. Wir stehen der Familie des Opfers bei und sichern ihr unsere volle Unterstützung zu in dieser Zeit grosser Trauer.»

Woher die deutsche Studentin genau stammt, war nicht bekannt. Medien berichteten, dass sie sich für einen Studienaufenthalt an der Universität Neapel Federico II aufgehalten habe.







