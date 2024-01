Deutsche TikTokerin wendet im Gotthard – 1200 Franken Strafe

Eine deutsche TikTokerin zeigt sich empört, weil sie «in irgend so einem Tunnel» in der Schweiz gewendet habe. Dort würden «besondere Regeln» gelten. Für die Geldstrafe von 1200 Franken sammelt sie nun Spenden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die deutsche Influencerin Celinajoyy ist im Gotthard-Tunnel in ihren Ferien falsch gefahren.

Das Navi habe ihr einen Umweg von rund zweieinhalb Stunden gezeigt. Deshalb wendete sie.

Nun zeigt sie sich erstaunt, dass in «irgend so einem Tunnel besondere Regeln gelten».

Die Strafe: 1200 Franken. Nun sammelt Celinajoyy Spendengelder auf TikTok für die Busse. Mehr anzeigen

Die deutsche TikTokerin Celinajoyy ärgert sich gerade auf TikTok über die Schweiz. Man habe ihr eine horrende «Busse von 1200 Franken» aufgebrummt, empört sich Celinajoyy auf Social Media. Und das nur, weil sie in «irgend so einem Tunnel» gewendet habe.

Celinajoyy beschreibt den Ablauf so: «Ich war mit einer Freundin in der Schweiz Eislaufen. Da haben wir uns auf dem Heimweg eine falsche Ausfahrt genommen. Da hat das Navi gesagt, dass wir statt 20 Minuten zweieinhalb Stunden fahren. Das war so ein riesen langer Tunnel, den wir gefahren sind. Der ist so zwischen Schweiz und Italien», beginnt Celinajoyy ihre empörte Erzählung auf TikTok.

«Irgend so ein Tunnel mit besonderen Regeln»

Da würden «besondere Regeln gelten», sagt sie zu ihrer Community und meint noch dazu: «Keine Ahnung.»

Um nicht die volle Zeit in die falsche Richtung fahren zu müssen, hätten sie in der SOS-Bucht angehalten, geschaut, ob Autos kommen würden – und gewendet. Die doppelt abgesicherte Spur habe sie nicht gross realisiert – und schon gar nicht animiert, nachzudenken.

Dabei orakelt sie über irgend so ein langer Tunnel in der Schweiz – und meint den Gotthard-Tunnel mit seinen 17 Kilometern Länge.

Die Polizei habe sie nach dem Manöver bei der Ausfahrt des Tunnels abgefangen, nach Ausweis und Papieren verlangt und Celinajoyy gleich verzeigt. Die Geldstrafe: 1200 Franken (also 1300 Euro).

«Schön», kommentiert die TikTokerin erstaunt über den hohen Betrag. Sie scheint sich im Video noch darüber zu amüsieren.

Aufruf zur Unterstützung lanciert

Celina aka Celinajoyy scheint sich keiner Schuld bewusst. So hat die TikTokerin noch einen lustigen Spendenaufruf auf Social Media gepostet.