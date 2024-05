Ein Juweliergeschäft in der Avenue Montaigne in Paris wurde Ziel eines bewaffneten Raubüberfalls. Bild: Florian Poitout/IMAGO/ABACAPRESS

Nach einem Überfall auf die Filiale eines Luxusjuweliers in Paris hat die französische Polizei am Samstag nach bewaffneten Räubern gefahndet. Ziel des Überfalls war nach Medienberichten ein Geschäft des Unternehmens Harry Winston, das sich selbst als «Juwelier der Stars» bezeichnet.

Vor dem Geschäft in einer der nobelsten Pariser Strassen hätten sie einen Schuss abgegeben.

Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft teilten mit, ob die Räuber Schmuck erbeuteten und, wenn ja, in welchem Wert. Mehr anzeigen

Nach Polizeiangaben kamen die Räuber auf Motorrädern und verliessen den Tatort auf die gleiche Weise. Vor dem Geschäft in einer der nobelsten Pariser Strassen hätten sie einen Schuss abgegeben. Verletzt wurde niemand. Vom Sender BFM-TV ausgestrahlte Videoaufnahmen zeigten schwarz gekleidete Personen, die auf zwei Motorrädern davonbrausten.

Ein Mitarbeiter des Geschäfts sagte am Telefon, der Juwelierladen sei am Samstag überfallen worden. Dann legte er auf, ohne Einzelheiten zu nennen. Die Luxusboutique wurde abgeriegelt, Ermittler gingen am Samstagnachmittag ein und aus. Die Pariser Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen leitet, gab als Ort des Überfalls die Avenue Montaigne an. Dort betreibt Harry Winston seinen glamourösen Laden, der nur nach Vereinbarung geöffnet hat. Die Staatsanwaltschaft wollte aber nicht bestätigen, dass der Juwelier das Ziel des Überfalls war.

Nicht der erste Überfall

Das Unternehmen Harry Winston reagierte nicht unmittelbar auf Anfragen der Nachrichtenagentur AP. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft teilten mit, ob die Räuber Schmuck erbeuteten und, wenn ja, in welchem Wert.

Es war nicht der erste Überfall auf das Luxusgeschäft. 2015 wurden acht Personen im Zusammenhang mit einem spektakulären Raubüberfall im Jahr 2008 verurteilt, bei dem drei verkleidete Bewaffnete Objekte im Wert von rund 85 Millionen Euro erbeutet hatten.

