Oceanside Pier brennt: Gewaltige Rauchwolke füllt den Himmel Am Donnerstagnachmittag musste die Feuerwehr ausrücken, um ein grosses Feuer am anderen Ende des berühmten Oceanside Pier in San Diego zu bekämpfen. 26.04.2024

Stéphanie Süess Roman Müller und Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Donnerstagnachmittag am 25. April brannte der berühmte Oceanside Pier in San Diego.

Das Feuer ist kurz nach 15 Uhr gemeldet worden, und der Kampf dagegen dauerte bis in die Nacht hinein.

Ermittler sind vor Ort – die Ursache wird aber wohl erst in einigen Tagen geklärt werden. Mehr anzeigen

Feuer auf dem Oceanside Pier in San Diego: Nach dem Ausbruch des Brandes um kurz nach 15 Uhr füllte eine gewaltige Rauchwolke den Himmel. Zwei Löschboote waren im Einsatz, um das Bauwerk am Ende des Piers zu retten. In dem Gebäude befand sich einst das «Ruby's Diner», das seit der Schliessung des Unternehmens vor drei Jahren leer steht.

Ein einzelnes Rettungsschwimmer-Fahrzeug stand am Fusse des Piers – mit einem Feuerwehrschlauch, der sich über die gesamte Länge des Piers erstreckte. Um 16 Uhr hatte sich ein drittes Schiff sowie ein Kutter der US-Küstenwache dem Kampf gegen die Flammen angeschlossen.

Alle Bürger wurden gebeten, sich die unmittelbare Umgebung zu meiden. Trotzdem versammelten sich an der Küste Menschen, um die Feuersbrunst zu beobachten und posierten für Selfies mit dem brennenden historischen Bauwerk im Hintergrund.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Es gab keine unmittelbaren Berichte über Verletzungen. Der Feuerwehrchef teilte mit, dass Ermittler vor Ort seien, die Brandursache aber erst in einigen Tagen geklärt werden könne.

