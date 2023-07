«Das war Angst, wir müssen weg»: Familie über die letzten Tage auf Rhodos Eigentlich sollte es ihr Jahres-Familienurlaub auf der Insel Rhodos werden – doch dieser endet für Familie Metz in Angst und Beklemmung. Sie müssen wegen der Waldbrände von jetzt auf gleich ihr Hotel verlassen. 25.07.2023

Flammenmeer im Ferienparadies: Viele Tourist*innen müssen die griechische Rhodos Hals über Kopf verlassen. Eine Familie aus Hamburg schildert ihre Eindrücke.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Waldbrände auf Rhodos wüten weiter, Tausende Touristen müssen die Ferieninsel verlassen.

Eine Familie aus Hamburg berichtet, wie die Ferien plötzlich umschlugen und sich Angst breitmachte. Mehr anzeigen

Auf Rhodos ist am Dienstagmittag ein neuer Brand nahe der Ortschaft Vati ausgebrochen. Meterhohe Flammen breiten sich nun in Richtung des bereits evakuierten Dorfes Gennada aus.

Im Südosten der griechischen Ferieninsel brennt es bereits seit vergangener Woche, am Samstag mussten rund 19'000 Touristen und Einwohner aus Hotels und Dörfern vorsorglich in Sicherheit gebracht werden. Viele von ihnen sind mittlerweile abgereist, manche noch in Notunterkünften wie Turnhallen und Schulen untergebracht.

Die deutsche Familie Metz berichtet gegenüber der Nachrichtenagentur dpa eindrücklich, wie ihre Sommerferien schlagartig in eine Situation der Angst und Beklemmung umschlugen: Wegen der nahenden Feuer musste das Paar mit seinen Kindern von jetzt auf gleich das Hotel verlassen und versuchte, sich selbst in Sicherheit zu bringen.