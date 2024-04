Die Schwyzer Polizei hielt den Mann an – daraufhin wurde er ausfällig. (Symbolbild) sda

Bei einer Polizeikontrolle ist ein betrunkener Autofahrer im Kanton Schwyz ausfällig geworden. Nun wurde er verurteilt.

zis Sven Ziegler

Ein Mann aus dem Kanton Schwyz muss 41'000 Franken Strafe zahlen oder 180 Tage ins Gefängnis.

Er wurde bei einer Polizeikontrolle im vergangenen Jahr ausfällig.

Der Mann hatte gemäss einem Test 3,3 Promille im Blut. Mehr anzeigen

In einer Augustnacht letzten Jahres geriet ein Autofahrer in Arth im Kanton Schwyz kurz vor Mitternacht in eine Kontrolle der Kantonspolizei. Die Situation eskalierte, als der Fahrer die Polizisten mit obszönen Ausdrücken beschimpfte und sogar damit drohte, sie zu erschiessen, wie der «Bote der Urschweiz» (Bezahlartikel) berichtet.

Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Zunächst weigerte sich der Fahrer, sich der Probe zu unterziehen. Erst als die Polizei damit drohte, die Probe mit Zwang zu entnehmen, lenkte der Mann ein. Das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigte einen Alkoholgehalt von 3,3 Promille, was gefährlich nahe an einer lebensbedrohlichen Alkoholvergiftung lag.

Die Schwyzer Staatsanwaltschaft verurteilte den aggressiven Fahrer nun wegen mehrerer Delikte, darunter vorsätzlichem Fahren in fahrunfähigem Zustand, versuchter Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit und Störung des Polizeidienstes. Erschwerend kam hinzu, dass der Fahrer bereits im Kanton Bern einschlägig vorbestraft war.

Als Konsequenz aus seinem Verhalten muss der Mann eine unbedingte Geldstrafe von 41'400 Franken bezahlen oder 180 Tage hinter Gittern verbringen.