Bisher wollte sich sein Team nicht festlegen. Nun jedoch hat US-Präsident Joe Biden seine Bereitschaft erklärt, mit seinem wahrscheinlichen Herausforderer Donald Trump zu debattieren.

Zuvor hiess es, dass es von «Verhalten abhängt», ob Biden sich einer Debatte mit seinem voraussichtlichen Kontrahenten stellen werde.

Trump reagierte wenig später: «Jeder weiss, dass er das nicht wirklich so meint», schrieb der Republikaner. «Aber sollte er es doch tun, dann sage ich: überall, jederzeit, an jedem Ort.» Mehr anzeigen

US-Präsident Joe Biden hat seine Bereitschaft zu Debatten mit seinem voraussichtlichen republikanischen Herausforderer Donald Trump bekundet. Eine entsprechende Frage von Radiomoderator Howard Stern in einem Interview mit dem Sender Sirius XM am Freitag bejahte der Amtsinhaber. «Ich bin (bereit).» Er wisse zwar nicht wo und wann. «Aber ich würde gerne mit ihm debattieren.»

Biden machte Debatte von Trumps «Verhalten» abhängig

Bisher hatte sich Bidens Team nicht darauf festlegen wollen, ob der Demokrat an Fernsehduellen mit seinem Vorgänger teilnehmen würde. Das Format gehört seit dem Jahr 1976 zum festen Inventar eines jeden Präsidentschaftswahlkampfs. Doch hatte Biden selbst noch im März erklärt, dass es von Trumps «Verhalten abhängt», ob er sich einer Debatte mit seinem voraussichtlichen Kontrahenten stellen werde.

Trump reagierte wenig später auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. «Jeder weiss, dass er das nicht wirklich so meint», schrieb der Republikaner mit Blick auf die Ansage seines demokratischen Kontrahenten. «Aber sollte er es doch tun, dann sage ich: überall, jederzeit, an jedem Ort.»

Trump: «Ich warte!»

Er sei sogar dazu bereit, noch am heutigen Freitag eine TV-Debatte abzuhalten — im Gerichtsgebäude in New York. «Ich warte!», schrieb Trump. Der ehemalige Präsident befindet sich derzeit fast täglich im Gericht in New York, wo ihm im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin der Prozess gemacht wird.

Die Kommission für Präsidentschaftsdebatten hat bereits die Daten und Orte von drei Fernsehduellen der Kandidaten bekanntgegeben: am 16. September im texanischen San Marcos, am 1. Oktober in Petersburg im Staat Virginia und am 9. Oktober in Salt Lake City im Staat Utah. Die einzige Debatte der beiden Kandidaten für das Vizepräsidentenamt ist für den 25. September in Easton im Staat Pennsylvania geplant.

