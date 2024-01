Folgenschwere Pläne: Damit musst du rechnen, falls Trump erneut US-Präsident wird Alles deutet darauf hin, dass Donald Trump ein zweites Mal zum Präsidenten der USA gewählt werden könnte. blue News zeigt dir, welche aussenpolitischen Folgen das für die Welt haben könnte. 24.01.2024

Alles deutet darauf hin, dass Donald Trump ein zweites Mal zum Präsidenten der USA gewählt werden könnte. blue News zeigt dir, welche aussenpolitischen Folgen das für die Welt haben könnte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach wie vor leisten die USA finanziell und militärisch den Löwenanteil an der Nato. Ein Austritt Amerikas würde die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses erheblich schmälern. Direkte Folgen hätte das aktuell für den Kampf der Ukraine gegen die russischen Invasoren.

Wie aber wird sich ein wiedergewählter Trump gegenüber Amerikas grösstem Rivalen China verhalten? Bislang war Trump in Sachen China zwiegespalten: Gegenüber Xi war er voller Bewunderung und Respekt.

Und was würde Trump im Nahostkonflikt anstellen? Du kannst davon ausgehen, dass er eine sehr aktive Rolle spielen wird. Denn schon in seiner ersten Amtszeit hatte er erkannt, dass der Iran die Region destabilisiert und Terror finanziert. Mehr anzeigen

«I will be a dictator for one day (…)», Donald Trumps Äusserung, nur am ersten Tag nach seiner Wiederwahl als Diktator auftreten zu wollen, löste bei vielen Amerikanern entsetzen aus. Ein schlechter Scherz oder eine glasklare Ankündigung? – Unklar. Doch die Erfahrung lehrt: Trump mag es zwar mit der Wahrheit manchmal nicht so genau nehmen, man konnte ihm aber zu keiner Zeit vorwerfen, er hätte seine politischen Ziele je verheimlicht. Egal wie extrem sie waren.

Und was macht Trump ab Tag zwei?

Nun, ziemlich wahrscheinlich würde Trump seinen Kurs der Isolation fortsetzen. Mit zweifelhaften Folgen: Schon in seiner ersten Amtszeit verabschiedete er sich vom Atomdeal mit dem Iran und verhängte Strafzölle gegen Europa und China; nur um zwei Beispiele zu nennen. Von einem Austritt aus der Nato konnte er nur mit Mühe abgehalten werden.

Welche weiteren aussenpolitischen Folgen Trumps Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten haben könnten, erfährst du im Video.