Halb Drache, halb Schlange: Forscher untersuchen 240 Millionen Jahre altes Fossil Es ist eine spektakuläre Entdeckung: Ein Fossil, das wie eine Mischung aus Drachen und Schlange aussieht. Jetzt ist es Wissenschaftler*innen gelungen, die Lebensweise des fünf Meter grossen Tiers aus dem Trias zu rekonstruieren. 29.02.2024

Es ist eine spektakuläre Entdeckung: Ein Fossil, das wie eine Mischung aus Drachen und Schlange aussieht. Jetzt ist es Wissenschaftler*innen gelungen, die Lebensweise des fünf Meter grossen Tiers aus dem Trias zu rekonstruieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein internationales Team von Wissenschaftler*innen aus China, USA und Europa hat neue Fossilien des Meeressauriers Dinocephalosaurus orientalis erforscht.

Die Untersuchungen haben es ermöglicht, das bizarre, sehr eindrucksvolle Tier zum ersten Mal vollständig zu beschreiben.

Dinocephalosaurus orientalis hatte einen außergewöhnlich langen Hals und erinnert die Forschenden an den schlangenartigen, mythischen chinesischen Drachen. Mehr anzeigen

Bereits 2003 wurden ein Schädel und die ersten drei Halswirbel eines Dinocephalosaurus orientalis in der Provinz Guizhou entdeckt und untersucht. Seitdem wurden im Südwesten Chinas weitere Exemplare entdeckt, die heute im Institut für Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie in Peking und im Zhejiang Museum für Naturgeschichte in Hangzhou aufbewahrt werden.

Diese Funde haben es Forscher*innen aus Schottland, Deutschland, den USA und China nun ermöglicht, in einer zehn Jahre dauernden Studie nahezu das komplette Skelett dieses Meeresreptils zu beschreiben.