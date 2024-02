Prinz Harry sitzt schon im Flugzeug nach London

Prinz Harry kehrt nach London zurück, um an der Seite seines Vaters zu sein. Alberto Pezzali/AP

Derzeit befindet sich Prinz Harry im Flugzeug nach London. Dort will er den an Krebs erkrankten König Charles besuchen. Royal-Expert*innen gehen nun von einer grossen Versöhnung aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry ist auf dem Weg nach London, wo er seinen an Krebs erkrankten Vater, König Charles, sehen wird.

Wie lange der Besuch dauert und wo Harry nächtigen wird, ist noch nicht bekannt.

Royal-Expert*innen gehen davon aus, dass das schwierige Verhältnis zwischen den Royals nun gekittet werden kann. Mehr anzeigen

Prinz Harry ist am Flughafen in Los Angeles angekommen, wo er ein Flugzeug boarden wird, das ihn nach London zu seinem Vater bringt.

Er wird heute Nachmittag in London landen, wie «The Sun» berichtet, um an König Charles' Seite zu sein. Am Montag wurde öffentlich, dass dieser an Krebs erkrankt ist. Fotos zeigen, wie Harry mit seiner Entourage in einem schwarzen Geländewagen auf einem privaten Runway am Flughafen LAX ankommt.

Meghan bleibt mit ihren beiden Kindern Archie und Lilibet in Montecito. Wo Harry während seines Aufenthalts im Vereinigten Königreich nächtigen wird, ist noch nicht klar.

William wird wieder öffentliche Auftritte absolvieren

Charles habe Harry via Telefon über seine Diagnose unterrichtet. Es soll ein warmes Gespräch gewesen sein, wie «The Sun» weiter schreibt.

Expert*innen gehen davon aus, dass Harry seinen vier Jahre andauernden Streit nun beiseitelegt, um mit der königlichen Familie an einem Strang zu ziehen.

Währenddessen wird William wieder öffentliche Auftritte absolvieren, nachdem er sich seit vergangenem Monat aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Dies, nachdem seine Ehefrau Kate sich einer Bauchoperation unterzogen hatte.

Königin Camilla wird mit ihren öffentlichen Auftritten wie geplant weiterfahren. Voraussichtlich werde sie auch Verpflichtungen des Königs übernehmen, während dieser verhindert ist.