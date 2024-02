Die Nation hält den Atem an – muss Harry im Hotel schlafen?

Palast: König Charles hat Krebs Vor einer Woche musste er im Krankenhaus behandelt werden. Jetzt gibt der britische Palast bekannt: König Charles III. hat Krebs. 06.02.2024

Für die englischen Medien gibt es heute nur ein Thema: Charles' Krebs-Diagnose. Der König sei «äusserst positiv» eingestellt. Noch unklar ist, wann Harry genau in London eintreffen wird – und wo er wohnt.

Charles habe nicht nur mit seinem Thronfolger, Prinz William, telefoniert, sondern auch bei Prinz Harry in Kalifornien angerufen.

Prinz Harry fliegt nach seinem jahrelangen Streit mit seiner Familie nach Hause zu seinem Vater, um ihn in seiner Behandlung zu unterstützen.

Die Krebsdiagnose hat König Charles (75) und Harry (39) wieder vereint. Endlich.

Das royale Drama zwischen König Charles und Prinz Harry hätte der englische Jahrhundert-Schriftsteller William Shakespeare nicht besser hingekriegt. Eines mit vielen Hochs und Tiefs – in mehreren Akten. Erst die jüngste Schocknachricht aus dem Buckingham-Palast hat die Eiszeit zwischen König Charles und seinem Sohn Prinz Harry – vorerst – beendet.

Prinz Harry wird nach dem Telefonat mit seinem Vater nach England in den Schoss seiner Familie zurückkehren. Wann Harry genau in London eintreffen wird, ist nicht ganz klar. Meghan (42) wird derweil mit Archie (4) und Lilibet (2) in Kalifornien bleiben.

Die Not vereint die Sussexes und setzt alte Ressentiments ausser Kraft.

Und so berichten englische Medien über König Charles Krebsdiagnose:

«The Guardian»: Behandlung am Montag gestartet. König wird Rolle als Staatsoberhaupt weiterhin wahrnehmen

Der Buckingham-Palast gibt bekannt, dass bei König Charles Krebs diagnostiziert wurde. Der Monarch hat ein Behandlungsprogramm begonnen, nachdem er kürzlich wegen einer gutartigen Prostatavergrösserung behandelt worden war, schreibt «The Guardian».

König Charles ist an Krebs erkrankt und befindet sich bereits in Behandlung, die ihn in nächster Zeit von öffentlichen Aufgaben abhalten wird, wie der Buckingham-Palast mitteilte. Der Buckingham-Palast gab bekannt, dass es sich bei der Krebserkrankung nicht um Prostatakrebs handelt.

Der Krebs wurde entdeckt, als sich der 75-jährige Monarch kürzlich in der Londoner Klinik wegen einer gutartigen Prostatavergrösserung behandeln liess. Der Buckingham-Palast teilte mit, dass der König «seiner Behandlung gegenüber völlig positiv eingestellt ist».

Am Montag begann er mit den regelmässigen ambulanten Behandlungen, und obwohl er gezwungen war, öffentliche Termine zu verschieben, wird er seine verfassungsmässige Rolle als Staatsoberhaupt weiterhin wahrnehmen, einschliesslich des Papierkrams.

Der König informierte seine beiden Söhne, den Prinzen von Wales und den Herzog von Sussex, sowie seine drei Geschwister, die Prinzessin Royal, den Herzog von Edinburgh und den Herzog von York, persönlich über seine Diagnose.

Prinz Harry habe mit seinem Vater über dessen Krebsdiagnose gesprochen und werde in den kommenden Tagen nach Grossbritannien reisen, um ihn zu besuchen, bestätigte das Büro des Herzogs und der Herzogin von Sussex. Es wird vermutet, dass er allein reisen wird, während Meghan mit den beiden Kindern des Paares – Prinz Archie und Prinzessin Lilibet – in den USA bleibt.

«BBC»: Prinz Harry besucht in den nächsten Tagen König Charles

Der Herzog von Sussex wird «in den kommenden Tagen» nach Grossbritannien reisen, um König Charles zu besuchen, nachdem der Buckingham-Palast bekannt gegeben hat, dass bei dem Monarchen Krebs diagnostiziert wurde, berichtet «BBC».

Ein Sprecher von Prinz Harry sagte, er habe mit seinem Vater über die Diagnose gesprochen. Der Herzog ist mit seiner Frau Meghan, Herzogin von Sussex, in die USA gezogen, nachdem sie 2020 als ranghöchste Mitglieder des Königshauses zurückgetreten waren. Seitdem ist sein Verhältnis zu einigen anderen Royals angespannt.

Der Sprecher sagte, Meghan werde mit ihren beiden Kindern in den USA bleiben. Der letzte Auftritt des Herzogs bei einer königlichen Veranstaltung fand im Mai statt, anlässlich der Krönung des Königs. Dies war ein flüchtiger Auftritt, da Prinz Harry unmittelbar nach der Zeremonie in der Westminster Abbey abreiste.

Wie die «BBC» erfuhr, wurde er nicht eingeladen, nach der Zeremonie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts zu erscheinen. Eine Quelle sagte damals dem US-Medienmagazin «Page Six», dass Prinz Harry «jede Anstrengung» unternehmen wolle, um rechtzeitig zum Geburtstag seines Sohnes Archie – der am selben Tag stattfand – zurück zu sein.

Kürzlich reiste der Herzog ins Vereinigte Königreich, um Verleumdungsklagen gegen britische Zeitungen beizuwohnen. Prinz Harry und Meghan haben in seinen Memoiren «Spare», einem Interview mit Oprah Winfrey und einer Netflix-Dokumentation über das Leben in der königlichen Familie und ihre Meinungsverschiedenheiten mit deren Mitgliedern gesprochen.

Der Prinz erzählte Winfrey, dass König Charles seine Anrufe nicht mehr entgegennahm, als er versuchte, seinen Rücktritt als berufstätiger König zu diskutieren. Prinz Harry erinnerte sich auch daran, dass der König seine Söhne angefleht hatte: «Bitte, Jungs. Macht meine letzten Jahre nicht zu einem Elend», sagte er nach der Beerdigung von Prinz Philip, dem Vater des Königs.

«The Sun»: Harry wird heute noch nach London fliegen

William und Camilla teilen sich die «Last» von Charles' Pflichten während der Krebsbehandlung, nachdem Vater und Sohn sich «unglaublich nahe» gekommen sind, weiss «The Sun». Die Ärzte haben dem 75-jährigen König geraten, seine öffentlichen Aufgaben zu verschieben, während er wegen einer nicht näher bezeichneten Form von Krebs behandelt wird.

Alle anderen berufstätigen Mitglieder der königlichen Familie werden in seiner Abwesenheit weiterhin öffentliche Verpflichtungen wahrnehmen. Und die Königin (76) und der Prinz von Wales (41) werden die Hauptlast der königlichen Pflichten des Königs übernehmen.

Laut «The Sun» sind sich Charles und William in den letzten Monaten sehr nahegekommen. Der König verbringt regelmässig Sonntagabende auf Schloss Windsor, um Zeit mit seinem ältesten Sohn und Thronfolger zu verbringen.

In der Zwischenzeit wird William in die Öffentlichkeit zurückkehren, nachdem er eine Pause eingelegt hat, um sich um seine Frau Kate und die gemeinsamen Kinder zu kümmern, nachdem sie sich im vergangenen Monat einer Unterleibsoperation unterzogen hatte. Später am selben Tag wird er an der Spendengala der London Air Ambulance im Londoner Raffles Hotel teilnehmen.

Quellen zufolge ist es unwahrscheinlich, dass die Prinzessin von Wales vor Ostern an vorderster Front im Einsatz sein wird.

Prinz Harry wird unterdessen heute nach Grossbritannien fliegen, um seinen Vater zu unterstützen. Der Herzog von Sussex, der mit König Charles gesprochen hat, soll heute in den frühen Morgenstunden auf dem internationalen Flughafen von Los Angeles angekommen sein.

«The Mirror»: Charles besuchte nach Diagnose Kirche

Krebsdiagnose lässt Harry nach Grossbritannien eilen, während sich die Royals um den Monarchen versammeln, berichtet «The Mirror».

Gestern Abend teilte König Charles der Welt mit, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde. In einer Erklärung des Buckingham-Palasts hiess es, dass nach einer Untersuchung «eine Form von Krebs» festgestellt wurde. Seine Majestät hat nicht angegeben, um welche Art von Krebs es sich handelt, aber man geht davon aus, dass es sich nicht um Prostatakrebs handelt. Viele Mitglieder der königlichen Familie scharen sich um den Monarchen und treten für ihn ein, da Charles geraten wurde, «öffentlichkeitswirksame Aufgaben zu verschieben».

Prinz Harry wird in wenigen Tagen nach Grossbritannien kommen. Der Herzog von Sussex und Prinz William wurden aufgefordert, gemeinsam zu kommen. Charles wird zwar eine Zeit lang nicht zu sehen sein, aber er wird wie üblich die Staatsgeschäfte und den offiziellen Papierkram erledigen.

Die Royals, die den König vertreten können, sind die Königin und die vier ranghöchsten Erwachsenen in der Erbfolge – Prinz von Wales, Harry, Andrew und Prinzessin Beatrice. König Charles erklärte, er wolle mit dieser Nachricht an die Öffentlichkeit gehen, in der Hoffnung, dass sie «das Verständnis der Öffentlichkeit für all diejenigen auf der Welt fördert, die von Krebs betroffen sind».

Darüber hinaus wird Königin Camilla ihre öffentlichen Aufgaben weiterhin wahrnehmen, während sich ihr Mann einer Krebsbehandlung unterzieht, wie der Palast bestätigt hat.

König Charles besuchte am Sonntag die Kirche, nachdem bei ihm Krebs diagnostiziert worden war. Obwohl der Buckingham-Palast die Öffentlichkeit darüber informierte, dass König Charles sich von seinen öffentlichen Pflichten zurückziehen müsse, bestand der König darauf, zum Gottesdienst in Norfolk zu fahren, um seinen Gratulanten und Fans zuzuwinken.

Der König soll nach der schockierenden Nachricht von seiner Krebsdiagnose «sehr positiv» gestimmt sein. Seine Familie und Freunde sind erstaunt über seine Entschlossenheit, «wie gewohnt weiterzumachen», berichtet die Konkurrenz-Zeitung «Daily Mail».

«Daily Mail»: «Die Prognose ist gut – König äusserst positiv»

«Die Prognose ist gut», schreibt «Daily Mail».

König Charles III. ist nach seiner Krebsdiagnose «äusserst positiv» gestimmt und wird «wie gewohnt» weitermachen – während die Nation den Atem anhält und Prinz Harry ohne Meghan aus LA zurückfliegt, um seinen Vater zu besuchen.

Nach der schockierenden Nachricht, dass der König an Krebs erkrankt ist, wurde gestern Abend berichtet, dass er «sehr positiv» sei. Familie und Freunde zeigten sich erstaunt über seine Entschlossenheit, «wie gewohnt weiterzumachen». Es heisst, die Krankheit sei sehr früh erkannt worden und die Prognose sei gut.

Charles ist in den letzten Monaten häufig sonntagabends nach Schloss Windsor gereist, um Zeit mit Prinz William zu verbringen, berichtet «The Sun», und Vater und Sohn sind sich dabei nähergekommen. Der Buckingham-Palast teilte mit, dass die Ärzte während der Behandlung einer gutartigen Prostataerkrankung eine nicht näher bezeichnete Form von Krebs entdeckt hatten.

Charles informierte seine Angehörigen telefonisch, darunter auch den entfremdeten Sohn Harry, der aus Kalifornien zurückfliegen wird, um seinen Vater zu besuchen. Es ist nicht bekannt, wo der Herzog von Sussex wohnen wird, da er «obdachlos» ist, wenn er das Vereinigte Königreich besucht, berichtet der «Daily Telegraph», und die Erlaubnis des Buckingham-Palasts benötigt, um auf einem königlichen Anwesen zu wohnen.

Harry gab die Schlüssel zu Frogmore Cottage im vergangenen Juni zurück, als der Prinz und seine Frau Meghan Markle das Anwesen verliessen. Bei seinem letzten Besuch im Vereinigten Königreich im September lehnte der Palast seinen Antrag auf einen Aufenthalt auf Schloss Windsor ab, sodass Harry schliesslich in einem Hotel untergebracht wurde.

Es wird das erste Mal sein, dass das Paar seit mehr als 18 Monaten längere Zeit miteinander verbringt. Beobachter des Königshauses fragten sich, ob dies ein Vorbote für ein Tauwetter in den Beziehungen sein könnte. Charles kam gestern Morgen mit seiner Frau Camilla von seinem Anwesen in Sandringham in London an, um eine ambulante Behandlung in einem ungenannten Krankenhaus zu beginnen.

Sie wird die ganze Zeit an der Seite ihres Mannes sein, hat aber darauf bestanden, ihre öffentlichen Auftritte fortzusetzen. Andere Mitglieder der königlichen Familie werden für den Herrscher einspringen, darunter der Prinz von Wales, der nach den gesundheitlichen Problemen seiner Frau morgen wieder seinen Dienst antreten wird.

