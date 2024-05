Einen Tag nach Protesten: Instagram-Bucht von Mallorca wird von Touristen überflutet Am Sonntag sorgt ein Video einer überfüllten Badebucht in Mallorca für Aufsehen. Nur einen Tag zuvor hatten in der Hauptstadt Palma Tausende gegen Massentourismus protestiert. 27.05.2024

Am Sonntag sorgt ein Video einer überfüllten Badebucht in Mallorca für Aufsehen. Nur einen Tag zuvor hatten in der Hauptstadt Palma Tausende gegen Massentourismus protestiert.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In sozialen Medien kursiert am Sonntag, den 26. Mai ein Video, das eine überfüllte Badebucht in Mallorca zeigt.

Die Bucht Caló des Moro gilt schon länger als Hotspot von Tourist*innen.

Erst am Samstag hatten Tausende gegen den Massentourismus auf der Insel protestiert. Mehr anzeigen

«Tourists go home!», skandierten die Menschen immer wieder, als sie in Palma an Terrassen voller ausländischer Gäste vorbeizogen. Tausende protestierten am Samstag auf Mallorca gegen Massentourismus. Nach Polizeischätzung gingen rund 10'000 Personen auf die Strasse. Die Organisatoren sprachen von 25'000 Teilnehmer*innen.

Zumindest kurzfristig hat die Forderung keine Auswirkungen: Bereits am Folgetag platzte die Badebucht Caló des Moro in der Gemeinde Santanyí aus allen Nähten. In den sozialen Medien kursiert ein Video, in dem der grosse Andrang zu sehen ist. Die «Mallorca Zeitung» berichtete zuerst darüber.

Dass die Badebucht beliebt ist, ist nicht neu. Aufgrund der vielen Bilder, die online gepostet werden, wird Caló des Moro mittlerweile in zahlreichen Kommentaren als «Instagram-Bucht» bezeichnet. Dass sie regelmässig in Listen der schönsten Strände der Welt auftaucht, hat sein Übriges getan.

Mit einer Kampagne will nun eine lokale Werbeagentur verhindern, dass vergleichsweise unbekannte Buchten ebenfalls von Touristenströmen besucht werden. Das Motto lautet: «Don't tag this beach, bitch». Oder frei übersetzt: Social-Media-Nutzer*innen sollen darauf verzichten, beim Teilen von Strandfotos den Standort zu markieren.

Mehr Videos zum Thema