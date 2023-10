Israelis in Panik: «Sie schlachten uns hier ab»

Palästinenser bringen einen gefangenen israelischen Zivilisten (Mitte) aus dem Kibbuz Kfar Azza in den Gazastreifen. Bild: Keystone

Zu Tausenden dringen Hamas-Kämpfer über die Grenze nach Israel ein. Anwohner flüchten in Panik vor den militanten Palästinensern – doch viele Zivilisten entkommen ihren Schlächtern nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Radikale Hamas-Kämpfer konnten zahlreiche Ortschaften auf israelischem Gebiet unter ihre Gewalt bringen.

Die Anwohner sind dem Terror der Eindringlinge hilflos ausgesetzt.

Es gibt Tote und Verletzte – viele Menschen werden als Geiseln gehalten.

Aus der Grenzregion senden die Bewohner verzweifelte Hilferufe aus.

Bei den massiven Angriffen aus dem Gazastreifen wurden in Israel bereits Dutzende Menschen getötet. Das israelische Militär scheint von der Überraschungsoffensive der islamistischen Hamas vollkommen überrumpelt worden zu sein.

Die Armee rief die Einwohner der südlichen und zentralen Landesteile auf, sich in Sicherheit zu bringen oder sich geschützte Bereiche zu begeben. Für zahlreiche Anwohner kommt die Anweisung zu spät. Zu viele Hamas-Kämpfer sind bereits in die Ortschaften eingedrungen, liefern sich Schusswechsel auf den Strassen und terrorisieren die Einwohner.

Militante Hamas-Kämpfer fahren in einem erbeuteten israelischen Militärfahrzeug durch Gaza-Stadt. Bild: Keystone

«Wir werden angegriffen und niemand kommt, um uns zu helfen. Seit mehr als anderthalb Stunden wird ununterbrochen geschossen», berichtet ein Anwohner bei «Ynetnews». «Sie schlachten uns hier ab, es gibt keine Armee und nichts», so der Mann weiter. In mehreren Häusern sollen Geiseln festgehalten werden.

«Pausenlos Schüsse»

Ein anderer Anwohner erklärt: «Wir sind in unserem Luftschutzbunker gestrandet und verstehen nicht, was passiert. Man hört viel Schüsse. Wir sind hier in völliger Stille und fühlen uns im Stich gelassen. Wir werden nicht informiert, wir hören nur pausenlos Schüsse.»

Eine Seniorin aus Israel wird von Hamas-Kämpfern in den Gazastreifen entführt. Bild: Keystone

Ein Bewohner einer Siedlung in der Nähe von Gaza, traf mit seinem Auto auf eine Gruppe von Hamas-Kämpfern. «Vor mir stand eine Gruppe von 30 Leuten. Sie haben auf mein Auto geschossen Sie hatten Motorräder und waren voll ausgestattet», so der Mann. «Wie durch ein Wunder bin ich da rausgekommen», erklärt er weiter.

Gewalttaten wie bei den ISIS-Terroristen

Gal Naim, ein Anwohner von Sderot, schickte der «ARD» diese Nachricht aus seinem Haus:

«Unsere schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Terroristen, die uns töten wollen, laufen durch unsere Strassen. Es erinnert an die ISIS-Terroristen, die mit ihren Jeeps durch die Wüste im Irak und in Afghanistan gefahren sind. Sie sind vor meiner Tür. Wir sind unter Belagerung in unseren Häusern bei unseren Lieben. Wir hören Schüsse und Explosionen durch die Strassen hallen. Wir sind gestresst, aber wir sind Zionisten und haben keine Angst.»

Ein Augenzeuge einer Party, die im Freien in Grenznähe stattfand, berichtet in der «Jerusalem Post»: «Wir hörten Schüsse und begannen sofort zu fliehen. Wir verstecken uns immer noch.» Einige Teilnehmer der Party sollen von israelischen Soldaten in Sicherheit gebracht worden seien. Dennoch soll es Tote und Verletzte gegeben haben.